Doğayı dijitale taşıyan fotoğrafçılık eğitimi Elazığ'da düzenlendi

Etkinliğin amacı ve düzenleyici kurum:

Elazığ'ta, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Fırat’ta Doğadan Dijitale' projesi kapsamında fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi. Programın temel hedefi, bölgenin doğal güzelliklerini doğru tekniklerle belgeleyerek bunların dijital mecralarda daha etkili biçimde görünür olmasını sağlamaktı.

Eğitimin içeriği ve uygulama aşamaları:

Eğitimde katılımcılara fotoğrafçılığın temel unsurları üzerine teorik bilgiler verildi; kompozisyon, ışık kullanımı ve doğa fotoğrafçılığına özgü tekniklere dikkat çekildi. Teorik bölümün ardından gerçekleştirilen uygulamalı çekimlerde katılımcılar, Elazığ'ın doğal alanlarında farklı açılar ve yaklaşımlar deneyerek edindikleri bilgileri pratiğe dökme imkânı buldu.

Beklenen sonuçlar ve dijital görünürlük:

Uygulamada ortaya çıkan karelerin amaçlarından biri, kentin doğal zenginliklerini geniş kitlelere ulaştırmak ve bölgeyi tanıtmaya katkı sağlamaktır. Proje kapsamında elde edilen fotoğrafların dijital ortamda paylaşılmasıyla, hem doğa koruma bilincinin artırılması hem de yerel alanların görünürlüğünün yükseltilmesi hedefleniyor.

ELAZIĞ'DA FIRAT’TA DOĞADAN DİJİTALE EĞİTİMİ