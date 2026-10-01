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Doğayı dijitale taşıyan fotoğrafçılık eğitimi Elazığ'da düzenlendi

Elazığ DKMP Müdürlüğü'nün 'Fırat’ta Doğadan Dijitale' projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimde doğa fotoğrafçılığı teknikleri, teorik bilgiler ve uygulamalı çekimler yapıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Doğayı dijitale taşıyan fotoğrafçılık eğitimi Elazığ'da düzenlendi

Etkinliğin amacı ve düzenleyici kurum:

Elazığ'ta, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Fırat’ta Doğadan Dijitale' projesi kapsamında fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi. Programın temel hedefi, bölgenin doğal güzelliklerini doğru tekniklerle belgeleyerek bunların dijital mecralarda daha etkili biçimde görünür olmasını sağlamaktı.

Eğitimin içeriği ve uygulama aşamaları:

Eğitimde katılımcılara fotoğrafçılığın temel unsurları üzerine teorik bilgiler verildi; kompozisyon, ışık kullanımı ve doğa fotoğrafçılığına özgü tekniklere dikkat çekildi. Teorik bölümün ardından gerçekleştirilen uygulamalı çekimlerde katılımcılar, Elazığ'ın doğal alanlarında farklı açılar ve yaklaşımlar deneyerek edindikleri bilgileri pratiğe dökme imkânı buldu.

Beklenen sonuçlar ve dijital görünürlük:

Uygulamada ortaya çıkan karelerin amaçlarından biri, kentin doğal zenginliklerini geniş kitlelere ulaştırmak ve bölgeyi tanıtmaya katkı sağlamaktır. Proje kapsamında elde edilen fotoğrafların dijital ortamda paylaşılmasıyla, hem doğa koruma bilincinin artırılması hem de yerel alanların görünürlüğünün yükseltilmesi hedefleniyor.

ELAZIĞ&#039;DA FIRAT’TA DOĞADAN DİJİTALE EĞİTİMİ

ELAZIĞ'DA FIRAT’TA DOĞADAN DİJİTALE EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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