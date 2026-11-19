Çalışmalarda hızlanma ve temel atma:

Trabzon Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar son dönemde hız kazandı. İki yıldır süren hazırlıkların ardından projenin temeli 1 Eylül 2026 tarihinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve protokol üyelerinin katılımıyla Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde atıldı. Temel atma töreni, projenin resmî startı olmasının yanı sıra saha çalışmalarının yaygınlaştığının da göstergesi sayılıyor.

Projenin kent içi ulaşımda alternatif oluşturması, trafik yoğunluğunu azaltması ve yolculuk sürelerini kısaltması hedefleniyor. Çalışmaların önemli bir bölümü hâlihazırda Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi çevresinde devam ediyor ve alandaki iş makineleri yoğunluğu dikkat çekiyor.

Güzergâh ve istasyonlar:

Raylı sistemin ilk etabı, Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden başlayıp şehir merkezinden geçerek Trabzon Havalimanı’na kadar uzanacak. Toplamda 16,2 kilometre uzunluğunda planlanan hattın üzerinde 16 istasyon yer alacak. Güzergâh üzerindeki istasyonlar şu şekilde sıralanıyor: Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık-İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı.

Beklenen etkiler ve inşa sürecinin ayrıntıları:

Proje, kentin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturmayı amaçlıyor. Raylı hattın, başta eğitim, sağlık ve ticaret merkezleri olmak üzere kent içindeki ana erişim noktalarını birbirine bağlaması beklentiler arasında. Ayrıca projenin çevre dostu teknolojiler kullanması nedeniyle hava kirliliğinin azalması ve karbon salınımının düşürülmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

İşletmeye alınmasıyla birlikte hat, özellikle yoğun saatlerde şehir içi trafik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Sahadaki ilerleme, temel çalışmalarının tamamlanmasının ardından altyapı ve istasyon inşaatlarının hızla devam etmesiyle ölçülecek; şu aşamada Hüseyin Avni Aker çevresindeki uygulama alanı en yoğun çalışma alanı olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, projenin kademeli ilerleyeceğini ve gerek ulaşım planlamasında gerekse çevresel etkiler açısından izlenerek hayata geçirileceğini belirtiyor. Raylı sistemin tamamlanmasının, Trabzon'un uzun vadeli şehir içi ulaşım ve trafik yönetiminde kalıcı bir çözüm sunması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALARIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ HÜSEYİN AVNİ AKER MİLLET BAHÇESİ ÇEVRESİNDE DEVAM EDERKEN İŞ MAKİNELERİ YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR.