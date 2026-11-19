Operasyona ilişkin detaylar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, farklı noktalarda eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalar, adli arama kararı doğrultusunda Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda müştereken gerçekleştirildi.

katılan birimler:

Operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM), Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Bomba Arama ve Mayın Arama Köpek Unsurları katıldı.

ele geçirilen malzemeler ve hukuki işlem:

F.S., M.E.B. ve M.L.B. isimli şahıslara ait 5 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 34 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili alınan talimatlar doğrultusunda M.E.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. F.S., M.S.S., M.E.B. ve M.L.B. hakkında 6136 sayılı Kanun ile 2521 sayılı Kanun kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

BİLECİK’TE 5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 1 TABANCA, 2 AV TÜFEĞİ VE 34 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ