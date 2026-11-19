meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Açıklamada, yağışların bölge genelinde bazı olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.

etkilenen alanlar ve yağış türü:

Açıklamada, yağışların Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Elazığ’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Yüksek kesimlerde (1700 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşebileceği ifade edildi.

beklenen etkiler ve alınması gereken tedbirler:

Uyarıda, olası ani sel ve su baskını, dere taşması, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksamalar gibi riskler sıralandı. Yüksek kesimlerde ayrıca don olayı, tipi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. Yetkililer, vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli davranmasının önem taşıdığını bildirdi.

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