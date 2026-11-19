Bozüyük'te 'Anadolu Mirası Operasyonu' ile ele geçirme

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen kapsamlı bir çalışmada jandarma ekipleri, kültürel mirasın korunmasına yönelik operasyon düzenledi. Ortak çalışmalar sonucunda şüpheli bir adreste arama yapılarak koruma altındaki eşyalara el konuldu.

Operasyona katılan birimler ve uygulanan yöntemler:

Operasyonda görev alan birimler arasında Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM), Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Bomba Arama ve Mayın Arama Köpek Unsurları yer aldı. Yapılan aramada, şüpheli F.S.'nin adresinde 13 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Hukuki süreç ve soruşturma:

Elde edilen bulgular ve olayın niteliği doğrultusunda, F.S. ve M.S.S. isimli kişiler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen eşyalara el konulurken, idari ve adli süreçlerin sürdürülmesine karar verildi.

Jandarma yetkilileri operasyonun kültürel mirasın korunması amacıyla planlandığını vurgularken, benzer olayların önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

BİLECİK’TE 13 TARİHİ ESER VE 1 DEDEKTÖR ELE GEÇİRİLDİ