Kırsalda güllerle kadın girişimciliği: Osmaniye'den ülkeye uzanan talepler

Osmaniye merkezine bağlı Değirmenocağı köyünde kurulan kadın kooperatifi, seralarda ürettiği kesme güllerle hem yerel pazara hem de şehir dışına ulaşan bir ekonomik faaliyet geliştirdi. Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteğiyle yapılandırılan üretim alanlarını 6 dönüme çıkardı ve satışlarda Türkiye geneline açıldı.

Kuruluş, destekler ve eğitim süreçleri:

Kooperatif 2020 yılında kuruldu ve şu an 25 üyeyle faaliyet gösteriyor. Üyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yönlendirilen eğitimlerin yanı sıra sera ve gül yetiştiriciliği kurslarına katıldı; ayrıca Türkiye’nin önemli gül üretim merkezlerine yapılan ziyaretlerle uygulamalı bilgi ve deneyim edindiler. Kooperatifin üretim alanlarının bir kısmı DOĞAKA tarafından hibe yoluyla sağlanan araziler üzerine kuruldu. Başkan Şükrüye Erdoğan, "Osmaniye’de olmayan bir şey yapmak istedik gül serası yaptık" diyerek başlayan sürecin desteklerle büyüdüğünü aktarıyor. Erdoğan, hibenin 4 dönümlük bir alan için alındığını ve eş finansman olarak yüzde 10’unun kooperatif tarafından yatırıldığını belirtiyor.

Üretim, bakım ve pazar erişimi:

Kooperatif, iklim koşullarına göre sadece kışlık üretim yapıyor; yaz aylarındaki yüksek sıcaklık nedeniyle ticari verim düşüyor. Üretim sürecinde gübreleme, sulama, zirai ilaçlama, filiz alma ve düzenli kesim gibi bakım işlemleri üyeler tarafından yürütülüyor. Başkan Yardımcısı Meryem Kaya, bakımın zorluğunu ancak işi sevmenin bu koşulları göze aldırdığını vurgulayarak, "Gülü seven dikenine katlandığı için işimizi severek yapıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Kooperatifin kesme gülleri öncelikli olarak Osmaniye içinde talep görürken, İstanbul, Antalya, Kahramanmaraş ve genellikle doğudaki illerden gelen siparişlerle de karşılaşılıyor. Üyeler, gelen siparişlere zaman zaman yetişmekte zorlandıklarını söylüyor; özellikle don olayları üretimi kısıtlayabiliyor, ama uygun koşullarda verim alınabiliyor. Kooperatif, yerel ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra kırsalda kadın girişimciliğinin başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor.

Güllerin yetiştirilmesi ve pazarlanmasıyla ilgili çalışmaları sürdüren kooperatif, mevcut kapasite ve iklim koşullarına göre siparişleri karşılamaya devam ediyor ve bölgedeki kadınların ekonomik katılımını güçlendirmeyi hedefliyor.

OSMANİYE’DE KADINLARIN KURDUĞU TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİNDE 6 DÖNÜMLÜK ALANDA YETİŞTİRİLEN KESME GÜLLER, HEM KENT İÇİNDEN HEM DE ŞEHİR DIŞINDAN YOĞUN TALEP GÖRÜYOR. ÜRETİME KATILARAK AİLE EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLAYAN KADINLAR, GELEN SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR.