Turun zamanı ve başlangıç noktası:

İZDENİZ tarafından düzenlenen Bergama Vapuru Rehberli Körfez Turu, 22 Kasım Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Vapur, Konak İskelesi’nden hareket edecek ve tur sonunda katılımcıları aynı iskeleye geri bırakacak.

Güzergâh ve rehberli anlatım:

Tur sırasında vapur sırasıyla Pasaport, Alsancak, Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Göztepe ve Karataş noktalarından geçecek. Katılımcılar, deneyimli rehber anlatımı eşliğinde İzmir’in kentsel dönüşümü, sahil yerleşimlerinin tarihî kimliği ve körfezin kültürel mirası hakkında denizden bakışla bilgi edinecekler.

Bilet, ücret ve katılım koşulları:

Tura katılım ücreti yetişkinler için 450 TL, öğrenciler için 250 TL olarak belirlendi. Biletler yalnızca bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden satın alınabilecek. Etkinliğe 13 yaş altı çocuklar kabul edilmeyecek.

Şehit yakınları, Gazi Kartı sahipleri ve Engelli İzmirim Kart sahibi yurttaşlar ile varsa Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçisi, rezervasyon yaptırmaları koşuluyla tura ücretsiz katılabilecek. Her sefer için ücretsiz katılım kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup rezervasyonlar 0232 320 00 35 numaralı telefonun 102 ve 103 dahili hatlarından yapılacak.

İZDENİZ’in bu tür rehberli gezileri, İzmir’i tanıma imkânı sunarken katılımcılara kentin kıyı dokusunu ve denizle olan tarihsel ilişkisinin izlerini görsel ve anlatısal olarak sunuyor. Katılımcılar, kısa sürede yoğun bir tarih ve kent deneyimi yaşayacaklar.

KONAK İSKELESİ'NDEN SAAT 14.00'TE HAREKET EDECEK VAPURDA KATILIMCILAR, REHBER ANLATIMI EŞLİĞİNDE İZMİR'İN TARİHİNİ DENİZDEN KEŞFEDECEK.