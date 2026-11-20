Ormanağzı'nda doğa ile iç içe bir günlük yaşam

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, mahalleye kadar inen yaban keçileriyle de dikkat çekiyor. Dağlık alanlarda yaşayan bu keçiler zaman zaman bahçelere kadar inip otluyor, derelerden su içiyor; köylülerle göz göze gelmeleri artık olağan bir görüntü halini aldı.

Mahalle çevresinde, keçilerin insan yaşam alanlarına yaklaşıp beslenmesi köylüler için hem ilgi çekici hem de koruma sorumluluğu doğuran bir durum oluşturuyor. Yaban hayatının günlük hayatla bu denli iç içe olmasının, bölgeye ayrı bir kimlik kattığı ifade ediliyor.

Mahalle sakinlerinin koruma yaklaşımı:

Ormanağzı halkı, yaban keçilerini bölgenin doğal bir zenginliği olarak görüyor ve korunmaları için hassasiyet gösteriyor. Sakinler avlanmaya kesinlikle müsaade etmediklerini belirtiyor ve bu canlıların güven içinde yaşaması için ortak bir bilinç sergiliyor.

Yıldırım Çalışkan durumu şöyle özetliyor: "Dağ keçileri bahçelerimize kadar gelip otluyor, su içiyorlar. Bunlar bizim mahallemizin güzellikleri. Onları görmek bizleri mutlu ediyor." Bu sözler, keçilere karşı duyulan sıcak yaklaşımı ve mahallenin hayvanlara alışmış günlük ritmini yansıtıyor.

Özkan Aydın ise hayvanların korunmasının önemini vurguluyor: "Dağ keçileri bahçelerimize kadar inip otluyor, dereden su içiyorlar. En önemlisi, biz mahalle sakinleri olarak bu keçilere sahip çıkıyoruz. Avlanmalarına müsaade etmiyoruz. Onları koruyup kollayarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz."

İnsan ve doğanın sürdürülebilir uyumu:

Ormanağzı Mahallesi'ndeki bu yaklaşım, insan ile doğanın bir arada, çatışmadan yaşayabileceğini gösteren somut bir örnek olarak öne çıkıyor. Köylülerin koruyucu tutumu, yaban keçilerinin mahallede güvende görünmesini sağlıyor ve bölgedeki doğal hayatın sürekliliğine katkı sunuyor.

Yerel halkın sergilediği bu duyarlılık, Ormanağzı'nın doğal değerini artırırken aynı zamanda bölgenin ekoturizm açısından da dikkat çekmesine zemin hazırlıyor. Mahalle sakinlerinin ortak kararı, bu canlıların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması yönünde birleşiyor ve bu tutum bölgenin kültürel ve doğal mirasının korunmasında belirleyici oluyor.

Sonuç olarak Ormanağzı'nda yaban keçileriyle kurulan bu günlük ilişki, hem mahalle hayatına ayrı bir renk katıyor hem de doğa koruma bilincinin yerel düzeyde nasıl işlediğine dair önemli bir örnek sunuyor.

Köyde yaban keçileri köylülerle iç içe yaşıyor