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Doğubayazıt'ta yağmur sonrası Nuh'un Gemisi iddialarını çevreleyen gökkuşağı ilgi çekti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Nuh'un Gemisi iddialarıyla bilinen bölgede yağış sonrası beliren geniş gökkuşağı, tepelerle birlikte görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Doğubayazıt'ta yağmur sonrası Nuh'un Gemisi iddialarını çevreleyen gökkuşağı ilgi çekti

Doğubayazıt semalarında renkli görüntü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Nuh'un Gemisi bulunduğu iddia edilen alanda görülen gökkuşağı sonrası ortaya çıkan manzara dikkat çekti. Etkili yağışın ardından gökyüzünde beliren geniş yay, çevredeki tepeler ve ağaçlarla birleşerek fotoğrafımsı görüntüler oluşturdu.

Doğal güzelliklerin birleşimi:

Gökkuşağı, bölgede toplananların ve yolu geçenlerin ilgisini çekti. Yağmurun bıraktığı parlak zeminle birlikte gökyüzündeki renklerin oluşturduğu kontrast, bölgenin doğal dokusunu ön plana çıkardı. Özellikle tepelere yayılan renkli yay, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

İlgi odağı olan bölge:

Nuh'un Gemisi iddialarıyla gündeme gelen bölge, bu tür doğa görüntüleriyle de dikkat çekiyor. Yağış sonrasında ortaya çıkan bu tür manzaralar, hem ziyaretçilerin hem de fotoğraf meraklılarının bölgeye bakışını pekiştiriyor. Bölgedeki doğal sahne, kısa süreli de olsa etkileyici kareler sunmaya devam etti.

AĞRI&#039;NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE NUH&#039;UN GEMİSİ&#039;NİN BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN BÖLGEDE YAĞIŞIN ARDINDAN...

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE NUH'UN GEMİSİ'NİN BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN BÖLGEDE YAĞIŞIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GÖKKUŞAĞI, GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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