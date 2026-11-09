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Döküm sırasında tavan vincinin kopması: HABAŞ fabrikasında 3 işçi yaşamını yitirdi

İzmir Aliağa'daki HABAŞ demir-çelik tesisinde döküm sırasında tavan vincinin kopması sonucu üç işçi yaşamını yitirdi; enkaz altında arama-kurtarma sürüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Döküm sırasında tavan vincinin kopması: HABAŞ fabrikasında 3 işçi yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikasınde, 09.11.2026 tarihinde saat 12.00 civarında patlama ve ardından yangın meydana gelmiştir. Olayı takiben çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

İlk bildirimlerde yangın ve patlama sonucu çevrede ölü ve yaralıların olduğu aktarılmış, ilk etapta 11 yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtilmiştir. İzmir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada ise olayda 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, toplam 14 kişinin yaralandığı ve bunlardan 3'ünün ağır yaralı olduğu duyurulmuştur.

kazanın muhtemel nedeni ve teknik tespit:

Valilik açıklamasına göre ilk belirlemelere göre kaza, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana gelmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmıştır.

arama-kurtarma çalışmaları ve sağlık durumu:

Patlama sonrası oluşan enkaz altında kalan 10 vatandaşına ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Bölgede görev yapan ekipler hem enkaz arama hem de yangın söndürme faaliyetlerini eş zamanlı yürütmektedir.

Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmış olup, yetkililer olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirmiştir. Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemelerin sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İZMİR VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ. AÇIKLAMADA, MEYDANA GELEN OLAYDA 3 İŞÇİNİN HAYATINI...

İZMİR VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ. AÇIKLAMADA, MEYDANA GELEN OLAYDA 3 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 3'Ü AĞIR 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI VE ENKAZ ALTINDA KALAN 10 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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