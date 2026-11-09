Kocaeli'de yoğun operasyonda 143 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de narkotik operasyonu sonuçları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmalarında 143 şüpheli yakalandı. Operasyonlar şehir genelinde eş zamanlı yürütüldü ve adli işlemler başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen delillerin soruşturmanın seyrini belirlemede önemli rol oynayacağını bildirdi.

ele geçirilen uyuşturucular ve miktarları:

Aramalarda toplam 1 kilo 327 gram esrar, 618 gram sentetik kannabinoid, 230 gram muhtelif uyuşturucu madde ve 6 bin 915 sentetik ecza ele geçirildi.

silah, delil ve el koyulan para:

Operasyonlarda ayrıca 2 tabanca, 268 fişek ve 5 hassas terazi bulundu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 95 lira de emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı.

soruşturmanın seyri ve sonraki adımlar:

Yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı; soruşturmanın genişletilmesi ve olası suç bağlantılarının tespiti için emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ'DE NARKOTİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA DÜZENLENEN ÇALIŞMALARDA 143 ŞÜPHELİ YAKALANDI