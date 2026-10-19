Dökümde yeni güç dengesi: Türkiye Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedincisi konumunda

Kongrede genel değerlendirme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 76. Dünya Döküm Kongresi'nde yaptığı konuşmada döküm sanayisinin modern üretimin merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Kacır, döküm teknolojilerindeki ilerlemelerin elektrikli araçlardan havacılığa, robotikten yenilenebilir enerjiye kadar pek çok sektördeki yeniliklerle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Kongrenin anlamı ve yıldönümleri:

Bu yıl kongre, iki önemli yıldönümünü aynı anda kutluyor: Dünya Dökümcüler Birliği'nin 100'üncü ve TÜDÖKSAD'ın 50'nci kuruluş yılı. Kacır, bu eş zamanlı dönüm noktalarının küresel döküm endüstrisinin geçmişini ve geleceğini tartışmak için uygun bir zemin sunduğunu söyledi.

Üretim ve ihracat verileri:

Kacır, ülkenin döküm sanayisinin son yıllarda kaydettiği büyümeyi rakamlarla aktardı: sektörün geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,3 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini, yaklaşık 8 milyar euroya yakın ciro ve 6 milyar euronun üzerinde ihracat elde ettiğini belirtti. Bu veriler ışığında Türkiye'nin Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci büyük döküm üreticisi konumunda olduğu ifade edildi.

Sanayi altyapısı ve politika vurgusu:

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda yürütülen sanayi altyapısı yatırımlarının üretim ve ihracat kapasitesine katkı sağladığını, politika yapıcılar ile sanayicilerin ortak çabalarının bu pozisyonu güçlendirdiğini aktardı. Kacır, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılmasının ve ileri malzeme ile üretim teknolojilerindeki yetkinliklerin artırılmasının öncelikler arasında olduğunu belirtti.

Finansman ve teknoloji mekanizmaları:

Sektörün yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemek için bir dizi mekanizmanın devreye alındığını söyleyen Kacır, organize sanayi bölgelerine yönelik yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek üzere Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. Ayrıca Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine uygun finansman sağlandığını kaydetti.

Yatırım çağrısı ve stratejik avantajlar:

Kacır, küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin Türkiye için fırsat sunduğunu belirtirken ülkeyi uluslararası yatırımcılar için "güvenli bir liman" olarak tanımladı. Gümrük Birliği, serbest ticaret anlaşmaları ve güçlü lojistik altyapı sayesinde Türkiye'de üretim yapan firmaların toplam nüfusu bir milyarı aşan pazarlara erişim avantajı bulunduğu vurgulandı. Bakan, sanayi ve teknoloji bakanlığının yatırım kararından üretime geçişe kadar yatırımcıların yanında olacağını yineledi.

Sektörün yeşil geleceği ve uluslararası sorumluluk:

Kongre temasına atıfla Kacır, "Parlak Yeni Bir Yüzyıl: Yeni Ekosistemi Birlikte Şekillendirelim" başlığının döküm endüstrisinin önündeki fırsatlara ve ortak sorumluluklara işaret ettiğini söyledi. Kacır, döküm sanayisinin yeni yüzyılının karbonsuzlaşmanın yüzyılı olacağını öngördüğünü, ancak bu dönüşümün adil ve kapsayıcı bir zeminde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Karbon düzenlemelerinin ortak bir yükselişe rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasını, kongreye ev sahipliği yapmanın küresel döküm sanayisinin geleceğine katkı sunmak için sorumluluk almak anlamına geldiğini vurgulayarak tamamlayan Kacır, önümüzdeki haftalarda Antalya'da düzenlenecek COP31'in sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandıracak işbirliklerine zemin hazırlayacağını dile getirdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR