Dolar 49,5480 +0,08%
Euro 55,5869 -0,11%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.626,26 -0,51%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 109,38 -0,44%
--°

Türk otomotiv sanayisini AB taslağına tam dahil etmek için kararlı çaba

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sektör temsilcileriyle AB Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı’nı ele aldı; Türk otomotiv sanayisinin taslağa tam dahil edilmesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 21:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Türk otomotiv sanayisini AB taslağına tam dahil etmek için kararlı çaba

Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin buluşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği’nin Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başkanları ile üst yönetimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Bolat, toplantıda Ticaret Bakanlığı tarafından AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yürütülen temaslar sonucunda gelinen aşamanın ve taslağa ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Sektör temsilcileri, bugüne kadar yaptıkları temasların çıktıları ile önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Hedef ve izlenecek yol

Toplantı sonrası paylaşılan ifadelerde, Bakanlık ile otomotiv sektörü arasında iş birliği ve eş güdümün sürdürüleceği vurgulandı. Bolat, Türk otomotiv sanayisinin taslak kapsamına tüm hükümleri itibarıyla dahil edilmesini sağlamak amacıyla girişimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bu açıklama, sektör–bakanlık temaslarının hem diplomasi hem de sektör ortaklığı ekseninde ilerleyeceğine işaret ediyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB) SANAYİ HIZLANDIRMA YASASI TASLAĞI’NA İLİŞKİN...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB) SANAYİ HIZLANDIRMA YASASI TASLAĞI’NA İLİŞKİN GELİŞMELERİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE DEĞERLENDİRDİKLERİNİ BELİRTEREK, TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNİN TASLAK KAPSAMINA TÜM HÜKÜMLERİ İTİBARIYLA DAHİL EDİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRECEKLERİNİ BİLDİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dökümde yeni güç dengesi: Türkiye Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedincisi konumund...
images

işçiyi odağa alan adil dönüşüm çağrısı: maliyet çalışanlara yüklenmemeli
images

Tedarikçi ağları Pendik'te kuruyor: PESİAD tedarikçi günleri
images

İklim ve dijitale adil geçiş için kamu hizmetleri vazgeçilmez

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ernest Muçi: bordo-mavili galibiyet takımda özgüveni artırdı

Bahçelievler'de apart otelde gece yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Bursaspor'da hedef 2 buçuk: Mustafa Er galibiyeti ve planları anlattı

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan gönüllülerin bekleyişi ikinci operasyonda sona erdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi