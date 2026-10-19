Türk otomotiv sanayisini AB taslağına tam dahil etmek için kararlı çaba

Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin buluşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği’nin Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başkanları ile üst yönetimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Bolat, toplantıda Ticaret Bakanlığı tarafından AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yürütülen temaslar sonucunda gelinen aşamanın ve taslağa ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Sektör temsilcileri, bugüne kadar yaptıkları temasların çıktıları ile önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Hedef ve izlenecek yol

Toplantı sonrası paylaşılan ifadelerde, Bakanlık ile otomotiv sektörü arasında iş birliği ve eş güdümün sürdürüleceği vurgulandı. Bolat, Türk otomotiv sanayisinin taslak kapsamına tüm hükümleri itibarıyla dahil edilmesini sağlamak amacıyla girişimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bu açıklama, sektör–bakanlık temaslarının hem diplomasi hem de sektör ortaklığı ekseninde ilerleyeceğine işaret ediyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB) SANAYİ HIZLANDIRMA YASASI TASLAĞI’NA İLİŞKİN GELİŞMELERİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE DEĞERLENDİRDİKLERİNİ BELİRTEREK, TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNİN TASLAK KAPSAMINA TÜM HÜKÜMLERİ İTİBARIYLA DAHİL EDİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRECEKLERİNİ BİLDİRDİ.