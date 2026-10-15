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Dokuzdeğirmen yoluna su akışını düzenleyecek kutu menfezler yerleştirildi

Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri'ne bağlı Dokuzdeğirmen köyü grup yoluna 1,5x1,5 m 7 kutu menfez yerleştirerek yol altyapısını güçlendirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Dokuzdeğirmen yoluna su akışını düzenleyecek kutu menfezler yerleştirildi

dokuzdeğirmen grup yolunda altyapı çalışması tamamlandı:

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Cumayeri'ne bağlı Dokuzdeğirmen köyü grup yolunda yapılan çalışmalar tamamlandı. Projede 1,5 x 1,5 metre ölçülerinde 7 kutu menfez yerleştirildi.

çalışmanın amacı:

Yerleştirilen menfezlerle yağış dönemlerinde yol tabanına biriken suyun güvenli ve kontrollü şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor. Bu sayede yol altyapısının zarar görmesi önlenerek ulaşımda süreklilik sağlanması amaçlanıyor.

teknik detaylar ve kapsam:

Her bir menfezin ölçüsü 1,5 x 1,5 metre olup, toplam uzunluk 14 metreyi buluyor. Çalışma, köy yollarının altyapısını güçlendirmeye yönelik devam eden uygulamalar kapsamında yürütüldü ve taşkın riskine karşı yol güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Uygulama, yerel ulaşımın güvenliğini öne çıkaran ve altyapı dayanıklılığını artıran bir adım olarak değerlendiriliyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, CUMAYERİ’NE BAĞLI DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ GRUP YOLUNDA 7 KUTU MENFEZİN...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, CUMAYERİ’NE BAĞLI DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ GRUP YOLUNDA 7 KUTU MENFEZİN YERLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. TOPLAM 14 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ÇALIŞMAYLA YOL ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE SU GEÇİŞİNİN KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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