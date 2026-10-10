Gediz'de manevi buluşma: kutsal emanetlere yoğun ilgi

Gediz Ulu Camii'nde kutsal emanetlere ziyaretçi akını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük kanalıyla getirilen kutsal emanetler Gediz Ulu Camii'nde sergilenmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan ziyaretler ilçe halkında büyük bir heyecan ve manevi coşku oluşturdu.

getirilme ve sergileme süreci:

Gediz İlçe Müftülüğünün talebi üzerine Ankara'dan özel olarak getirilen Sakal-ı Şerif, Peygamber Efendimiz'in Saç-ı Şerifi ve diğer kutsal emanetler, cami içinde hazırlanan özel bir alanda halkın ziyarete açıldı. Cami görevlileri, sergilenen emanetler hakkında ziyaretçilere birebir bilgilendirme yaparak tarihi ve manevi önemlerini aktardı.

ziyaret yoğunluğu ve tepkiler:

Sabah başlayan ziyaretler, vuma namazının eda edilmesinin ardından zirveye ulaştı. Namaz sonrası kutsal emanetleri yakından görmek, dua etmek ve bu manevi atmosferi yaşamak isteyen yüzlerce vatandaş Ulu Camii'nde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar sergilenen emanetleri gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadı ve görevlilerle sohbet ederek sorularına yanıt aldı.

Yerel yetkililer, bu tür ziyaretlerin toplumsal ve manevi hayat için önemine dikkat çekerek katılımcılara düzen ve saygı kurallarına uyma çağrısı yaptı. Sergileme süresi ve ziyaret saatlerine ilişkin bilgiler müftülükten duyurulmaya devam ediyor.

KÜTAHYA’NIN GEDİZ İLÇESİNDE, MÜFTÜLÜK KANALIYLA GETİRİLEN KUTSAL EMANETLER VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILDI. BUGÜN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN GEDİZ ULU CAMİİ’NDE SERGİLENMEYE BAŞLAYAN KUTSAL EMANETLER, İLÇE HALKINDA BÜYÜK BİR HEYECAN VE MANEVİ COŞKU OLUŞTURDU.