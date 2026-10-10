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Samsun TSO'da yeni dönem yönetimi için sandıkların son turu

Samsun TSO'nun 2026-2030 dönemi yönetimini belirleyecek ikinci etap seçimlerinde meclis üyeleri oy kullanıyor; başkanlık ve kurullar bugün netleşecek.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun TSO'da yeni dönem yönetimi için sandıkların son turu

Samsun TSO'da ikinci etap seçimleri sürüyor:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026-2030 dönemi için yeni yönetimini belirleyecek seçimlerin ikinci etabı bugün devam ediyor. Meclis üyelerinin oy kullanma işlemi sürerken, alınacak sonuçlar odanın yönetim ve organ yapısını kesinleştirecek.

İlk turda 41 meslek grubunda yürütülen seçimlerde 249 meslek komitesi asıl üyesi ile 104 meclis asıl üyesi belirlenmişti. Bugünkü oturumlarda ise yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, meclis başkanı ile diğer oda organları için tercihler son kez kullanılıyor.

başkanlık yarışı:

Yönetim kurulu başkanlığı için iki aday yarışıyor. Mevcut başkan ve başkan adayı Salih Zeki Murzioğlu ile listesinde Süleyman Hızır, Kadir Beytekin, Fahri Eldemir, Yiğit Tören, Oğuzhan Serinkaya, Muzaffer Öztel, Erkan Malkoç, Kerem Tüfekçi, Zafer Dilmen ve Burhan Ekiz gibi isimlerin bulunduğu liste yer alıyor. Diğer aday Ümit Bener Ayla ise listesinde Muharrem Yılmaz, Berat Öztürk, Zafer Türedi, Serkan Kaya, Cüneyt Muci, Hasan Guda, Şamil Keskin, Nami Ciğer, Tufan Aksoy ve Ahmet Çakan gibi isimlerle yarışıyor.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı adayı Murzioğlu, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayarak sonuçların camiaya, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

meclis başkanlığı ve diğer organlar:

Meclis başkanlığı için tek liste verildi; mevcut meclis başkanı Haluk Akyüz seçimde tek aday konumunda. Meclis başkan yardımcıları olarak Yusuf Ziya Büyüklü ve Aykut Çepni, katip üye olarak ise Köksal Bulut oy pusulasında yer alıyor.

Bugünkü oylama ile birlikte yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, meclis başkanı ve başkanlık divanı, TOBB Genel Kurul delegeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, hesapları inceleme komisyonu ile mevzuat komisyonu da belirlenecek. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Samsun iş dünyasının 2026-2030 dönemindeki temsil yapısı kesinleşmiş olacak.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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