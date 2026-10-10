Kaman'da üretimin ve huzurun günü: 35. kültür, sanat ve ceviz festivali başladı

Festivalin resmi açılışı gerçekleştirildi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bu yıl 35’incisi düzenlenen Kaman Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katıldığı resmi açılış töreniyle başladı. Bakan Çiftçi, festival alanına davul zurna gösterisiyle karşıladıktan sonra, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ile birlikte protokol üyeleriyle tokalaştı. Program saygı duruşu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Protokol konuşmaları:

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye kalıcı eserler kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti ve şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Kaman ilçesi için üretmek, gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışmak ve kalıcı eserler bırakmak gayesindeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönül belediyeciliğini benimseyerek çıktığımız bu yolda, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede vaatlerimizin yüzde 75’ini gerçekleştirdik. Bunun gururunu yaşıyoruz."

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise konuşmasında ahilik geleneğine değinerek üretici ve esnafın güvenilirliğinin önemini vurguladı: "Ahi Evran’ın öğrettiği meslek ahlakında, yapılan işe özen göstermek ve başkasının hakkını gözetmek esastır. Ürününü doğru tanıtan ve alıcısının güvenini koruyan üretici ve esnafımız bu geleneği sürdürmektedir." Valinin sözleri, festivalin hem kültürel mirası hem de yerel ekonomiye katkı yapan yönüne dikkat çekti.

Bakan Çiftçi'nin vurguları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özellikle ceviz yetiştiriciliğinin sabır ve özveri gerektirdiğine dikkat çekti ve üreticilere teşekkür etti: "Toprağı işleyen ve alın teriyle evine helal lokma götüren bütün kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir ceviz fidanını toprakla buluşturmak, yıllarca sürecek emek ve sabra niyet etmektir. O fidan, mevsimler boyunca gösterilecek özenle büyür ve çiftçinin alın teriyle meyve verir."

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak önceliklerinin vatandaşların güveni ve huzuru olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Bütün gayretimiz insanımızın evinde, işinde, tarlasında ve bahçesinde huzur içerisinde yaşaması içindir." Bakan, üreticinin ürününü güvenle yetiştirmesi, esnafın dükkânını gönül rahatlığıyla açabilmesi ve çocukların güven içinde büyümesinin sağlanmasının temel amaçları arasında olduğunu söyledi.

Programın ilerleyişi:

Konuşmaların ardından festival programı müzik, gösteri ve kültürel etkinliklerle devam etti. Açılış töreni, bölgenin tarımsal üretimine ve kültürel mirasına dikkat çeken mesajlarla sona erdi.

KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDE BU YIL 35'İNCİSİ DÜZENLENEN KAMAN KÜLTÜR, SANAT VE CEVİZ FESTİVALİ, İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI.