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Dolandırıcılık zanlıları araçlarını cami önünde saklarken jandarmaya yakalandı

Denizli'de JASAT ve ilçe jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla, 700 bin TL dolandıran zanlılar Honaz'da cami önünde araçlarını saklarken yakalandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dolandırıcılık zanlıları araçlarını cami önünde saklarken jandarmaya yakalandı

Operasyonun detayları:

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ikamet eden bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheliler, mağduru "adının dolandırıcılık olaylarına karıştığı" bahanesiyle yönlendirip evinde bulunan ziynet eşyalarını ve para teslim etmesini sağladı. Şüphelilerin bu yönlendirmesi üzerine mağdurdaki kamu personeline duyulan güven istismar edildi ve yaklaşık 700 bin TL değerinde maddi kayıp oluştu.

mağdurun ihbarı ve soruşturmanın başlangıcı:

Maddi kaybı fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıpayam ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz iletişim ve teknik takip çalışmalarıyla suça karışan şüphelilerin ve kullandıkları aracın tespitine ulaştı. Soruşturma aşamasında ekipler, şüphelilerin izlediği yöntemin kamu görevlileri kılığında arama yaptırma ve mağduru yönlendirme üzerine kurulu olduğunu belirledi.

takip, yakalama ve delillerin ele geçirilmesi:

Şüphelilerin takibe alındığı operasyonda ekipler, zanlıların Honaz ilçesinde araçlarını bir caminin önüne saklamaya çalıştıkları sırada müdahale etti. Jandarmanın başarılı operasyonu sonucunda mağdurdan alınan para ve ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, telefonla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterirken, jandarma ekiplerinin koordineli çalışması ve hızlı takibi sayesinde mağdurun zararı telafi edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, dava sürecine ilişkin adli mercilere iletildi.

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLAYLARINA YÖNELİK OLARAK YÜRÜTÜLEN...

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLAYLARINA YÖNELİK OLARAK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER KAPSAMINDA, ACIPAYAM İLÇESİNDE İKAMET EDEN BİR VATANDAŞI 06.11.2026 TARİHİNDE TELEFONLA ARAYARAK, KENDİLERİNİ JANDARMA PERSONELİ OLARAK TANITAN KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞÜPHELİ ŞAHISLARCA, "ADININ DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARIŞTIĞINI, BU OLAYLARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ADRESİNE JANDARMA PERSONELİ GÖNDERECEKLERİNİ, EVİNDE BULUNAN ZİYNET EŞYALARINI ONA TESLİM ETMESİ GEREKTİĞİ" ŞEKLİNDE YÖNLENDİRMEK SURETİYLE, KAMU PERSONELİNE DUYULAN GÜVENİ KULLANARAK YAKLAŞIK 700.000 TL DOLANDIRDIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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