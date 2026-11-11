Karaköy'de üniversite yolunda kaza: dört kişi yaralandı

Karaköy'de üniversite yolu'nda trafik kazası

Bolu'da Karaköy Mahallesi Üniversite yolu üzerinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine yönlendirilen ekipler ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye sevk etti.

Kaza ve araç bilgileri

Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan C.M.Ç. idaresindeki 06 CUE 678 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen C.D. yönetimindeki 34 BEF 638 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Müdahale ve inceleme

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BOLU'DA PİKAP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASISONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.