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Büyükçekmece açıklarında makine arızası: 118 metrelik kuru yük gemisi Ambarlı demir sahasına çekildi

Büyükçekmece açıklarında makine arızası yapan 118 metrelik PERFECT adlı kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleriyle Ambarlı Demir Sahası'na çekildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Büyükçekmece açıklarında makine arızası: 118 metrelik kuru yük gemisi Ambarlı demir sahasına çekildi

olayın seyri:

Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan PERFECT isimli kuru yük gemisi, 118 metre boyunda olduğu bildirildi. Açılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler geminin seyrini güvenli şekilde sonlandırmak üzere harekete geçti.

Arıza nedeniyle hareket edemeyen gemi, çevre ve deniz trafiği açısından risk oluşturmaması için Kıyı Emniyeti’nin müdahalesine bırakıldı.

kurtarma müdahalesi:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, olay yerine yönlendirilen KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörleriyle gemiyi yedekleyip çekti. Yapılan operasyonun koordinasyonu İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz tarafından sağlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek Ambarlı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

Geminin güvenli bir alana çekilmesiyle birlikte bölgedeki deniz trafiğinin normale döndüğü, hasar veya çevre kirliliği yönünde bir bildirimin olmadığının belirtildiği aktarıldı.

BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPAN KURU YÜK GEMİSİ, KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN...

BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPAN KURU YÜK GEMİSİ, KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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