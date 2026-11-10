Şırnak’ta 10 kasım anma töreni: saat 09.05’te sirenlerle saygı duruşu

Şırnak’ta 10 kasım anma töreni:
Şırnak'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Valilik binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte kentte hayat, saat 09.05'te çalan sirenlerle bir süreliğine durdu.
protokol ve katılımcılar:
Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
tören akışı ve anma anı:
Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te kent genelinde sirenler çaldı; törene katılanlar ve çevredeki vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Etkinlik, İstiklal Marşı okunmasıyla tamamlandı ve anma programı düzenlenen törenle son buldu.
ŞIRNAK’TA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI. SAAT 09.05’TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA KENTTE HAYAT DURDU.
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