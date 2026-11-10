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Şırnak’ta 10 kasım anma töreni: saat 09.05’te sirenlerle saygı duruşu

Şırnak’ta 10 kasım töreninde valilik önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, saat 09.05’te çalan sirenlerle Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Şırnak’ta 10 kasım anma töreni: saat 09.05’te sirenlerle saygı duruşu

Şırnak’ta 10 kasım anma töreni:

Şırnak'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Valilik binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte kentte hayat, saat 09.05'te çalan sirenlerle bir süreliğine durdu.

protokol ve katılımcılar:

Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

tören akışı ve anma anı:

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te kent genelinde sirenler çaldı; törene katılanlar ve çevredeki vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Etkinlik, İstiklal Marşı okunmasıyla tamamlandı ve anma programı düzenlenen törenle son buldu.

ŞIRNAK’TA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88’İNCİ YIL...

ŞIRNAK’TA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI. SAAT 09.05’TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA KENTTE HAYAT DURDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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