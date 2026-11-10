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Odunpazarı'nda sivil toplumla yerel öncelikler masaya yatırıldı

Odunpazarı Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Sivrihisarlılar Derneği'ni ziyaret ederek kurslar, iş birliği ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Odunpazarı'nda sivil toplumla yerel öncelikler masaya yatırıldı

Odunpazarı kaymakamının dernek ziyareti:

Odunpazarı Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Sivrihisarlılar Derneği'ni ziyaret ederek dernek yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşme, derneğin tesislerinde samimi bir ortamda gerçekleştirildi ve Odunpazarı'nın öncelikli ihtiyaçları ile yürütülecek ortak projeler üzerinde duruldu.

dernek faaliyetleri:

Sivrihisarlılar Dernek Başkanı İsmail Arslan toplantıda derneğin eğitim ve kültür etkinliklerini anlattı. Başkan Arslan, "Derneğimizde Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile birlikte çeşitli dallarda kurslar açıyoruz. Ayrıca, 2 tane Türk Halk Müziği kursu açtık ve sanatçılarımız ve kursiyerlerimiz eğitimlerini sürdürmektedir. Kurslar sayesinde kursiyerlerimiz; hem meslek sahibi hem de bilgi sahibi oluyorlar. Ayrıca vakitlerini kurslarda öğrendikleri bilgilerle değerlendiriyorlar. Eskişehir’de 150 bin Sivrihisarlı yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

kaymakamın değerlendirmeleri:

Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ise Eskişehir’in eğitim, sanayi, turizm ve termal alanlarda gelişmiş bir şehir olduğunu vurguladı. Şahin, ilçede yaşayan vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulmasının önemine dikkat çekti ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca Şahin, "Eskişehir, eğitim yönünden başarılı bir şehirdir. Eskişehir, sanayi yönünden, turizm ve termal yönünden çok gelişmiş şehirdir. Eskişehir’de her hafta bir mahalleyi ziyaret ediyorum vatandaşların sorun ve istekleri dinliyorum. Ayrıca her hafta bir okulu ziyaret ediyorum ve çalışmalar hakkında bilgi alıyorum" sözleriyle saha çalışmaları ve iletişimin önemine işaret etti.

Ziyaret, Sivrihisarlılar Derneği'nde gerçekleşti ve toplantı sırasında ilçe düzeyinde hizmet kalitesinin yükseltilmesi, eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve STK'lar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konularında mutabakata varıldı.

ODUNPAZARI KAYMAKAMI AHMET HİKMET ŞAHİN, SİVRİHİSARLILARI, DERNEK BİNASINDA ZİYARET ETTİ VE...

ODUNPAZARI KAYMAKAMI AHMET HİKMET ŞAHİN, SİVRİHİSARLILARI, DERNEK BİNASINDA ZİYARET ETTİ VE ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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