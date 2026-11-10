Ataşehir ataevlerinde 2026-2027 dönemi: sanat, teknoloji ve meslek kursları genişliyor

Ataevlerinde yeni dönem ve amaçları:

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki Ataevlerinde 2026-2027 eğitim dönemi için mevcut kurs programını vatandaş talepleri doğrultusunda genişletiyor. Amaç, farklı yaş gruplarına hitap eden eğitimlerle katılımcıların bilgi, beceri ve sosyal olanaklarını artırmak; sanattan teknolojiye, hobiden mesleki gelişime uzanan seçeneklerle ilçe sakinlerine yeni imkânlar sunmak.

Programda yer alan kurslar, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik olarak düzenleniyor; kurs içerikleri, katılım yoğunluğuna göre gün ve saat planlaması yapılarak uygulamaya konulacak.

Çocuk ve yetişkin kurs programı:

Yetişkinlere yönelik kurslar:

Ek program kapsamında yetişkinler için açılacak kurslar arasında bilgisayar, dikiş, geri dönüşüm, boho, takı tasarımı, mandala, okuma-yazma, modern dans, çini, kara kalem ve diksiyon gibi başlıklar yer alıyor. Bu kurslar, hem hobi hem de temel mesleki beceri kazandırmaya yönelik olarak planlandı.

Çocuklara yönelik kurslar ve yaş grupları:

Çocuk programında yaş gruplarına göre ayrılmış kurslar şu şekilde belirlendi: 8-12 yaş için diksiyon; 9-12 yaş için drama, robotik kodlama ve online İngilizce; 10-14 yaş için kara kalem. Bu etkinlikler çocukların iletişim, yaratıcılık ve teknoloji okuryazarlığını desteklemeyi hedefliyor.

Kursların yapılacağı yerler ve uygulama detayları:

Yeni kurslar dört Ataevinde gerçekleştirilecek: Kayışdağı Lions, Mustafa Kemal, Mevlana ve İçerenköy Ataevleri. Kayışdağı Lions Ataevinde programın geniş kapsamı nedeniyle bilgisayar, dikiş, drama, geri dönüşüm, boho, takı tasarımı, mandala, okuma-yazma, robotik kodlama, online İngilizce, modern dans, kara kalem, çini ve diksiyon kursları açılacak.

Mustafa Kemal Ataevinde yetişkinlere yönelik bilgisayar ve kara kalem kursları düzenlenecek; Mevlana ve İçerenköy Ataevlerinde ise yetişkinlere yönelik dikiş kursları uygulanacak.

Kayıt takvimi ve başvuru bilgileri:

Ek kurslar için kayıt işlemleri 12 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Eğitimler ise 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Kursların gün ve saatleri, başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek.

Kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içinde ilgili merkezlere başvurabilecek; başvuruların hangi belge veya koşullarla alınacağına ilişkin ayrıntılar Ataevlerinde paylaşılacaktır.

Yeni ek kurslarla Ataşehirli vatandaşların yeni ilgi alanları keşfetmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve sosyal yaşama daha aktif katılmaları amaçlanıyor.

ATAEVLERİNDE YENİ KURSLAR BAŞLIYOR