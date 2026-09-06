Domaniç'te Hayme Ana'nın 745. yıl anmasıyla mirası canlandırıldı

Anma töreni ve program akışı:

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi ve Türk tarihinde Hayme Ana olarak anılan şahsiyet, vefatının 745. yılında Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde düzenlenen törenlerle yad edildi. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, protokolün vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Tören kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yer aldı. Programa katılanlar, Hayme Ana ile vatan ve millet uğruna hayatını kaybeden tüm kahramanlar için dualar etti ve hatıraları için niyetler bildirildi.

gösterilerle kültürün aktarımı:

Şenliklerde halk oyunları ekipleri, Kafkas dans ekibi, Jandarma Merasim Bölüğü, mehteran, kılıç-kalkan ve atlı savaş sanatları ekipleri sahne aldı. Mehteran ezgileri ve geleneksel kıyafetlerin eşlik ettiği sunumlar, katılımcılara tarihle yakın temas imkanı sundu.

Özellikle atlı savaş sanatları ile kılıç-kalkan gösterileri, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü; performanslar sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler, şenliğin en dikkat çekici anları arasında yer aldı. Bu gösteriler aracılığıyla göç kültürünün ve savaş geleneğinin unsurları canlı biçimde sergilendi.

katılım, ikramlar ve amaç:

Etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri Mehmet Demir, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar program boyunca sunulan gösterileri izleyerek anma atmosferine ortak oldu.

Şenlik alanında geleneksel etli pilav ve ayran ikramı yapıldı; bu ikramlar hem misafirperverliği gösterdi hem de göç kültürünün günlük yaşamla bağını vurguladı. Organizasyonun temel hedefi, Hayme Ana'nın hatırasını yaşatmak ve göç geleneği ile tarihî mirası geleceğe aktarmaktı. 745. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla coşku içinde tamamlandı.

OSMANLI DEVLETİ'NİN KURUCUSU OSMAN GAZİ'NİN BABAANNESİ, ERTUĞRUL GAZİ'NİN ANNESİ VE TÜRK TARİHİNDE "DEVLET ANA" OLARAK ANILAN HAYME ANA, VEFATININ 745'İNCİ YILINDA KÜTAHYA'NIN DOMANİÇ İLÇESİNE BAĞLI ÇARŞAMBA KÖYÜNDE DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE ANILDI.