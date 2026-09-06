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Sekiz yıllık kırgınlık taziyede barışa dönüştü

Bitlis'te 8 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, Turgutlu'daki taziye töreninde aile büyükleri ve kanaat önderlerinin girişimiyle barışa dönüştü.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:09

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sekiz yıllık kırgınlık taziyede barışa dönüştü

Tören ve arabuluculuk süreci:

Bitlis'te 8 yıl önce bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen törenle karşılıklı uzlaşıyla sonlandırıldı. 8 yıl süren kırgınlığın daha fazla büyümesini istemeyen taraflar, arabulucu ailelerin ve kanaat önderlerinin girişimiyle bir araya getirildi.

Tören, Turgutlu Bitlisliler Derneği Abbasiler Taziye Evi'nde gerçekleştirildi. Görüşmelerde dernek başkanı Ahmet Demir ile Bitlis'te yaşayan aile büyüğü Şeyh Zabıt Baydur önemli rol oynadı. Barış sürecinde aile büyükleri İzzet Yöndem ve Eyüp Yöndem de katkı verdi; görüşmelerin ardından taraflar husumeti sona erdirme kararı aldı.

Siyasal ve dini destek:

Törene çok sayıda siyasetçi, sivil toplum temsilcisi ve davetli katıldı. Aralarında AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Yunus Oğan, Yeni Parti Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, DEM Parti Turgutlu İlçe Başkanı İlyas Güneş, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband ve Ahmetli eski Belediye Başkanı Ahmet Alhan bulunuyordu.

Törende konuşan Mücahit Arınç, yıllardır süren husumetin barışla noktalanmasının önemine vurgu yaptı ve barışın yanında olmanın herkesin görevi olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Çetin Akın da toplumsal huzur ve kardeşliğin korunmasının önemini dile getirdi.

Barışın sembolü: dua, tokalaşma ve alkış:

Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban törende barışın kalıcı olması ve aileler arasında kardeşliğin devam etmesi için dua okudu. Duanın ardından taraflar aile büyükleri ve davetlilerin huzurunda el sıkıştı; bu an, törene katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Taraflar ve katılımcılar, törende husumetin geride bırakılmasını memnuniyetle karşıladı ve barışın yerleşmesi, kardeşlik ile dayanışmanın sürmesi temennisinde bulundu.

BİTLİS&#039;TE 8 YIL ÖNCE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİYLE İKİ AİLE ARASINDA BAŞLAYAN HUSUMET...

BİTLİS'TE 8 YIL ÖNCE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİYLE İKİ AİLE ARASINDA BAŞLAYAN HUSUMET MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE SONA ERDİ. TARAFLAR, AİLE BÜYÜKLERİ VE KANAAT ÖNDERLERİNİN GİRİŞİMLERİYLE BİR ARAYA GELEREK YILLARDIR SÜREN HUSUMETİ GERİDE BIRAKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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