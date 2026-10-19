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Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi

Donat, Erzurum kampının sporcuların dayanıklılık, teknik ve takım gelişimine katkı sağladığını; Astana'da her sıklette madalya hedeflediklerini belirtti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi

Grekoromen teknik direktörü şaban donat kamp sürecini değerlendirdi

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Şaban Donat, Astana’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesinde yürütülen hazırlıkları ve Erzurum’daki yüksek irtifa kampının etkilerini açıkladı. Donat, kamp dönemini genel anlamda verimli bulduklarını ve sporcuların fiziksel ile teknik açıdan önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Kamp çalışmaları ve öne çıkan kazanımlar:

Donat, antrenman programlarında kuvvet, dayanıklılık, sürat, teknik uygulamalar ve taktiksel hazırlıklara eşit ağırlık verdiklerini belirtti. Erzurum yüksek irtifa kampının özellikle dayanıklılık kapasitesini artırma ve müsabaka temposuna adaptasyon açısından avantaj sağladığını, aynı zamanda takım ruhu ve birlikteliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Donat, yüksek irtifanın etkisinin sporcunun bireysel özellikleri ve kamp planlamasına göre değişebileceğini de hatırlattı.

sağlık, toparlanma ve müsabaka hazırlıkları:

Hazırlık sürecinin son aşamasında sağlık takibi, dinlenme ve toparlanmanın öncelikli olduğunu ifade eden Donat, sporcuların antrenmanlara verdikleri tepkilerin yakından izlendiğini belirtti. Son dönem yüklenmelerinin doğru ayarlanması, düzenli beslenme ve dinlenmenin, Dünya Şampiyonası gibi üst düzey organizasyonlarda performans için belirleyici olduğunu vurguladı.

şampiyonadaki hedefler ve rakip analizi:

Astana’da hedeflerinin her sıklette madalya mücadelesi vermek olduğunu söyleyen Donat, madalya sayısı belirlerken sporcuların geçmiş başarıları, güncel performansları, uluslararası rakiplerin durumu ve kura eşleşmelerini dikkate aldıklarını aktardı. İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Macaristan, Sırbistan ve diğer Avrupa ülkelerinin güçlü olduğunu; fakat Türkiye’nin de grekoromen geleneği ve geçmiş başarılarıyla rekabetçi bir konumda bulunduğunu ifade etti. Kura çekiminin turnuva seyrini etkileyebileceğini, ancak sporcuları farklı güreş stillerine göre hazırladıklarını belirtti.

rıza kayaalp ve kadrodaki beklentiler:

Donat, tecrübeli isim Rıza Kayaalpin yeniden üst düzey müsabakalarda yer almasının hem bireysel kariyeri hem de takım motivasyonu açısından önemli olduğunu vurguladı. Rıza’nın 6. dünya şampiyonluğunu kazanmasının Türk güreş tarihinde büyük anlam taşıyacağını, bu başarının emek, disiplin ve istikrarın göstergesi olacağını ifade etti. Ayrıca Enes Başar, Kerem Kamal, Murat Fırat, Cengiz Arslan ve Ali Cengiz gibi sporculardan da madalya beklediklerini belirterek kadronun farklı sıkletlerde rekabetçi olduğunu söyledi.

bilimsel antrenman ve uzun vadeli hedefler:

Donat, uluslararası güreşte artan rekabete bağlı olarak spor bilimlerinin, performans analizlerinin, beslenme ve modern antrenman yöntemlerinin öneminin arttığını söyledi. Türk güreşinin altyapıdan başlayarak yetenek tespitini, bireyselleştirilmiş kuvvet-kondisyon programlarını, sakatlık önleme ve psikolojik desteği güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Amaçlarının yalnızca bugünün başarılarını değil, olimpiyatlara uzanan sürdürülebilir bir başarı sistemi oluşturmak olduğunu belirterek, federasyon, antrenör ve sağlık ekipleri arasında iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Donat, son olarak hazırlıkları en iyi şekilde değerlendirip Astana’da ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi ve hem madalya hem takım performansı açısından beklentileri karşılayacak sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞABAN DONAT

GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞABAN DONAT

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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