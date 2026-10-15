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Dorsede sıkışan 40 keçi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde tır dorsesinde kapağın açılmaması sonucu sıkışan 40 keçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarılarak sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dorsede sıkışan 40 keçi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Dorsede sıkışan 40 keçi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde tır dorsesinin kapağının açılmaması sonucu küçükbaş hayvanlar sıkıştı. Olay üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

olayın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları inceleme ve koordineli müdahale sonucu dorsede sıkışan 40 keçi'yi dikkatle çıkararak kontrol etti. Kurtarma çalışmaları sırasında hayvanlara zarar gelmemesi için gerekli önlemler alındı.

müdahale ve teslim süreci:

Yürütilen çalışmaların ardından keçiler sağ salim kurtarıldı. Yapılan işlemler sonrası hayvanlar sahibine teslim edilerek olay sonlandırıldı.

HASSA’DA TIRIN DORSESİNDE SIKIŞAN 40 KEÇİ İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

HASSA’DA TIRIN DORSESİNDE SIKIŞAN 40 KEÇİ İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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