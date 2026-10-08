Dolar 49,2100 +0,02%
Euro 55,2547 +0,31%
Bist 12.146,56 +0,19%
Altın Gram 6.564,13 +0,20%
EUR/USD 1,1199 +0,00%
Brent Petrol 103,98 +3,77%
--°

Dorsesine gizlenen beş kaçak göçmen Gelibolu'da yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde durdurulan AG 70 ATT plakalı TIR'ın AG 96 ATT dorsesinde gizlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, şüpheliler gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Dorsesine gizlenen beş kaçak göçmen Gelibolu'da yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Çanakkale genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sürdürülen denetimler sırasında, Gelibolu ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında şüpheli hareketler fark edildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan AG 70 ATT plakalı TIR ve bağlı dorsesinde yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

gözaltı ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan inceleme ve kontrollerin ardından yakalanan şahıslar, işlemler için emniyet birimlerine sevk edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmanın yürütülmesine ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin devamına ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE TIR DORSESİNE GİZLENEREK YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN 5 KAÇAK...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE TIR DORSESİNE GİZLENEREK YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan çocuğun kurtarılışına ilişkin detaylar
images

Aksaray'a sevk edilen uyuşturucu jandarmanın teknik takibiyle çökertildi
images

Arkadaş kavgası kanlı bitti: Eskişehir'de bıçaklı saldırı sonrası tutuklama
images

Maltepe'de bina çökmesi: enkaz altında 7 kişi olduğu değerlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de 7 katlı binadan bir kişi daha kurtarıldı

Sakarya'da yoğun sis hayatı etkiledi: görüş yer yer 15 metreye kadar düştü

Gönül bağıyla yol gösteren öğretmen: Adana'da görme engelli öğrencilerin umudu

Bafra pirinci için resmî koruma: mahreç tesciliyle yöresel bağ güçlendi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı