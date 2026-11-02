Erzincan'da okullarda acil müdahale için öğretmenlere yeni ihbar modülü tanıtıldı

Okul acil ihbar modülü tanıtımı yapıldı

Erzincan'da, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Hayat 112 Acil Uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet çerçevesinde, 9 eğitim kurumunda görev yapan toplam 183 öğretmen ve idareciye Okul Acil İhbar Modülü tanıtıldı.

eğitimin amacı ve kapsamı:

Programın temel hedefi, eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması ve acil durumlarda hızlı müdahalenin sağlanması olarak belirlendi. Bilgilendirme oturumlarında katılımcılara modülün kullanım amacı, işleyişi ve acil durumlarda sağlayacağı kolaylıklar hakkında kapsamlı bilgi verildi.

beklenen etkiler ve uygulama süreci:

Bilgilendirmede, modülün öğretmen ve idarecilerin farkındalığını artırarak müdahale sürelerini kısaltabileceği ve okullar ile acil servisler arasındaki koordinasyonu güçlendirebileceği vurgulandı. Düzenlenen faaliyet, okul güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve acil durum hazırlıklarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ERZİNCAN'DA, HAYAT 112 ACİL UYGULAMASI KAPSAMINDA 183 ÖĞRETMEN VE İDARECİYE OKUL ACİL İHBAR MODÜLÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI