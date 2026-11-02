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Hikâyenin evrensel dili Kahramanmaraş sokaklarında yankılandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, 3 günlük programla çocuklardan hastanelere uzanan etkinliklerle sona erdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 08:20

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hikâyenin evrensel dili Kahramanmaraş sokaklarında yankılandı

Şölen üç günlük programla tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, şehir genelinde düzenlenen etkinliklerle üç günlük yoğun programın ardından sona erdi. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olan Kahramanmaraş'ta düzenlenen şölen, masalların ve anlatının evrensel dilini farklı mekânlara taşıdı.

Çocuklara yönelik interaktif anlatımlar:

Şölenin son gününde çocuklara özel etkinliklere öncelik verildi. Cahit Zarifoğlu Çocuk Sanat Merkezi ve Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen interaktif masal oturumları ile küçük dinleyiciler görsel ve işitsel öğelerle anlatıya dahil edildi. Ayrıca Kahramanmaraş Kalesi'ndeki anlatımlar, tarihi mekânın atmosferiyle birleşerek çocukların kültürel hafızasına dokundu.

Gençlik ve sağlık alanında erişim:

Şölen, yalnızca çocuklarla sınırlı kalmadı; gençlere ve sağlık çalışanlarına yönelik programlar da düzenlendi. Cemile Akkoyun Gençlik Merkezi'nde gençlerin dinleme ve anlatma becerilerini geliştirmeye yönelik atölye ve etkinlikler yapıldı. Yörükselim Devlet Hastanesi'ndeki masal anlatımları ise hasta ve sağlık personeline moral vermeyi amaçladı.

Etkinlikler, şehrin farklı yaş grupları ve mekânlarında anlatının gücünü gözler önüne serdi. Şölen, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, Kahramanmaraş'ın kültürel kimliğini ve anlatı geleneğini güçlendirme hedefini ön plana çıkardı.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI DÜNYA...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI DÜNYA HİKÂYE ANLATICILARI ŞÖLENİ, ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDEN TARİHİ KALEYE, GENÇLİK MERKEZİNDEN HASTANELERE UZANAN ETKİNLİKLERLE SONA ERDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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