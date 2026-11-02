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Güzelyalı’da metruk bina alev aldı, mahalleli kalıcı önlem istedi

Mudanya Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; mahalle sakinleri yıkım istedi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güzelyalı’da metruk bina alev aldı, mahalleli kalıcı önlem istedi

yangın mahallede alarm verdi:

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi Merdiven Sokak üzerinde bulunan metruk bina gece saatlerinde alev aldı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki gençlerin çevresi tel örgülerle kapatılan binaya girerek içeride ateş yakması yangına neden oldu. Ateşi yakan kişiler olay yerinden ayrılırken çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alevlere anında müdahale ederek yangının büyümesini ve çevre yapılarına sıçramasını engelledi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler bölgede kapsamlı soğutma çalışması yaparak olası yeniden alevlenmelere karşı önlem aldı.

mahalle sakinlerinin kaygısı ve talepleri:

Mahalle sakinleri, binanın madde bağımlıları için bir uğrak noktası haline geldiğini belirterek yetkililerden kalıcı çözüm istedi. Olay sırasında konuşan Yusuf Dalkılıç, daha önce yapılan şikayetler sonucu binanın etrafının tel örgülerle kapatıldığını ancak şahısların telleri kırarak içeri girdiğini ifade etti. Dalkılıç, bir an önce bölgede önlem alınması gerektiğini vurgulayarak metruk yapıların tehlike kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Mahalleliler, muhtemel yeni yangınların ve doğabilecek tehlikelerin önüne geçilmesi için söz konusu yapının Mudanya Belediyesi tarafından yıkılmasını talep etti. Sakinler, benzer olayların tekrar etmemesi için yetkililerden kalıcı ve etkili adımlar beklediklerini belirtti.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI BURGAZ MAHALLESİ MERDİVEN SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN METRUK BİNADA...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI BURGAZ MAHALLESİ MERDİVEN SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN MAHALLE SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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