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Mimarsinan'da otomobil yangını: araç kullanılamaz hale geldi

Bursa Yıldırım’ın Mimarsinan Mahallesi’nde bir otomobil, nedeni henüz belirlenemeyen şekilde alev aldı; itfaiye müdahale etti, araç kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mimarsinan'da otomobil yangını: araç kullanılamaz hale geldi

olayın gelişimi:

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

itfaiye müdahalesi:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından yangın söndürüldü ve alan güvenlik önlemleri eşliğinde kontrol edildi.

hasar ve inceleme:

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi ve araçta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

BURSA’DA OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

BURSA’DA OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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