Mimarsinan'da otomobil yangını: araç kullanılamaz hale geldi

olayın gelişimi:

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

itfaiye müdahalesi:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından yangın söndürüldü ve alan güvenlik önlemleri eşliğinde kontrol edildi.

hasar ve inceleme:

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi ve araçta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

BURSA’DA OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU