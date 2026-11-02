Asi nehir kıyıları yeniden düzenleniyor; Ata Köprüsü tarihî kimliğiyle korunacak

Çalışmalar yerinde incelendi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yürütülen Asi Nehri ıslahı, taşkın önleme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını proje sahasında yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililerden, nehir yatağının düzenlenmesi ve kıyı alanlarının yeniden şekillendirilmesine ilişkin bilgi aldı.

Proje kapsamı ve hedefler:

Yapılan çalışmalar, nehir yatağındaki müdahalelerle taşkın risklerinin azaltılmasını, kıyıların güvenli ve kullanılabilir hale getirilmesini amaçlıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinin bir parçası olarak proje, çevre düzenlemesiyle şehir estetiğine, ulaşım ağlarına ve sosyal yaşam alanlarına katkı sunmayı hedefliyor.

Ata Köprüsü'nde restorasyon:

Vali Masatlı, proje alanındaki incelemeler kapsamında yapımı devam eden tarihî Ata Köprüsü'nde de çalışmaların ilerleyişini değerlendirdi. Köprünün tarihî kimliğinin korunması ve şehir içindeki işlevinin güçlendirilmesi projenin öncelikleri arasında yer alıyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, projenin tamamlanmasıyla birlikte Asi Nehri ve çevresinin hem güvenli hem de kent yaşamına katkı sunan bir alan haline gelmesi hedefleniyor. Vali Masatlı, yürütülen çalışmaları takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

ASİ NEHRİ’NDE YÜRÜTÜLEN ISLAH VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI İNCELENDİ.