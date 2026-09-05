Dorsesini açık unutan tırın çarpışı EDS direğini devirdi

Denizli'de tırın dorsesi EDS levhasını devirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi çevre yolunda meydana gelen kazada, yükünü boşalttıktan sonra dorsesini kapatmayı unutan bir tır, yol üzerinde ilerlerken Elektronik Denetleme Sistemi tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle levha parçalandı ve direk yerinden sökülerek devrildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre tır, bir iş yerinde dorsesindeki yükü boşalttıktan sonra kapatmayı unutup Denizli istikametinden Sarayköy yönüne devam etti. Bozburun Körlüğü Kavşağı'na yaklaşırken dorseyi açık bırakmış olan tır, yol kenarındaki EDS levhasına çarptı. Çarpma sonucu levha parçalanarak yola saçıldı ve direk devrildi.

Müdahale ve trafik etkileri:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Parçalanan levha parçalarının yola saçılması nedeniyle çevre yolunda güvenlik amacıyla trafik ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı, bu yüzden bölgede trafik akışında aksamalar yaşandı.

Olay anı ve dorsenin açık şekilde seyir etmesi, arkasından gelen bazı sürücülerin araç içi kameralarına an ve an yansıdı. Görüntülerde tırın dorse kapağının açık olduğu ve çarpmanın ardından levha parçalarının yola saçılması net şekilde görülüyor.

DENİZLİ’DE YÜKÜ BOŞALTTIKTAN SONRA AÇIK UNUTTUĞU DORSE İLE YOLDA SEYİR EDEN TIR ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EDS) LEVHASINA ÇARPTI. ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE EDS DİREĞİ YERİNDEN SÖKÜLEREK DEVRİLDİ.