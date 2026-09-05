Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Dorsesini açık unutan tırın çarpışı EDS direğini devirdi

Denizli'de dorsesini kapatmayı unutan tır, Bozburun çevre yolunda EDS levhasına çarparak direği devirdi; ölen ya da yaralanan yok, yol trafiğe kapandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 08:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dorsesini açık unutan tırın çarpışı EDS direğini devirdi

Denizli'de tırın dorsesi EDS levhasını devirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi çevre yolunda meydana gelen kazada, yükünü boşalttıktan sonra dorsesini kapatmayı unutan bir tır, yol üzerinde ilerlerken Elektronik Denetleme Sistemi tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle levha parçalandı ve direk yerinden sökülerek devrildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre tır, bir iş yerinde dorsesindeki yükü boşalttıktan sonra kapatmayı unutup Denizli istikametinden Sarayköy yönüne devam etti. Bozburun Körlüğü Kavşağı'na yaklaşırken dorseyi açık bırakmış olan tır, yol kenarındaki EDS levhasına çarptı. Çarpma sonucu levha parçalanarak yola saçıldı ve direk devrildi.

Müdahale ve trafik etkileri:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Parçalanan levha parçalarının yola saçılması nedeniyle çevre yolunda güvenlik amacıyla trafik ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı, bu yüzden bölgede trafik akışında aksamalar yaşandı.

Olay anı ve dorsenin açık şekilde seyir etmesi, arkasından gelen bazı sürücülerin araç içi kameralarına an ve an yansıdı. Görüntülerde tırın dorse kapağının açık olduğu ve çarpmanın ardından levha parçalarının yola saçılması net şekilde görülüyor.

DENİZLİ’DE YÜKÜ BOŞALTTIKTAN SONRA AÇIK UNUTTUĞU DORSE İLE YOLDA SEYİR EDEN TIR ELEKTRONİK...

DENİZLİ’DE YÜKÜ BOŞALTTIKTAN SONRA AÇIK UNUTTUĞU DORSE İLE YOLDA SEYİR EDEN TIR ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EDS) LEVHASINA ÇARPTI. ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE EDS DİREĞİ YERİNDEN SÖKÜLEREK DEVRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu’da gece denetimiyle motosiklet kullanıcılarına güvenlik çağrısı
images

Kösereli gençleri bitkin düşen leyleği koruyup doğaya geri saldı
images

Kahramanmaraş davasında tahliye kararı sonrası ailelerin adalet çağrısı
images

Genç sürücü refüjdeki ağaca çarptı: 14 yaşındaki Metin Polat hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esnafın çağrısı: ÖTV indirimiyle eskimiş araçlar yenilenmeli

Çetlüce yaylası: bulutların üstünde gün batımı seyri

Kösereli gençleri bitkin düşen leyleği koruyup doğaya geri saldı

Ağacın tepesinde Artvin'de yaban keçisinin sıra dışı görüntüsü

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır