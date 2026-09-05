Silivri çarpışmasında tutuklu kaptanların hakimlik savunması

Alsu kaptanlarının hakimlik ifadeleri:

İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen çarpışmada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı ticari gemi çarpıştı. Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında geminin 1. kaptanı Ahmet Eraslan ile 3. kaptanı Murat Evciman tutuklandı, dört kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

1. kaptanın savunması:

Bir ay önce göreve başladığını belirten 1. kaptan Ahmet Eraslan, kaza anında istirahatte olduğunu ve sevk ve idarenin o anda 3. kaptan Murat Evciman'da bulunduğunu söyledi. Eraslan, kazayı anlatırken köprüüstüne çıktığında güverte reisinin "çarpıştık çarpıştık" diye bağırdığını, köprüüstünde ikinci kaptan Barış Hazar ile Evciman'ı gördüğünü aktardı. Karşı geminin sancak kıç omuzluğunda ışıklarını yaklaşık 300 metre mesafede gördüğünü; dönüşünün yaklaşık 5 dakika sürdüğünü, dönüşün sonunda karşı geminin ışıklarının ve kısa süre sonra radardan kaybolduğunu belirtti. Durumu hemen Sektör Marmara'ya bildirdiğini söyledi.

Eraslan, ifadelerinde gemilerine gözcü bulunmadığını, gözcü bulundurmanın kaptanın inisiyatifinde olduğunu savundu. Er, "Biz, Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık, gemi bize çarpmıştır" diye konuştu. Eraslan, diğer geminin kendilerine "iskeleye al" uyarısı yaptığı; kendilerinin iskeleye aldığını iddia etmelerine rağmen karşı geminin sancağa alarak çarptığını öne sürdü. Ayrıca kendi gemilerinin AIS cihazının aktif, diğer geminin AIS'inin ise kapalı olduğunu, bilirkişi raporundaki tespitleri kabul etmediğini ve kusurunun bulunmadığını belirtti; serbest bırakılma talep etti.

3. kaptanın savunması:

Meslekte 7 aylık tecrübesi olduğunu söyleyen 3. kaptan Murat Evciman, o vardiyada kumandanın kendisi olduğunu, köprüüstünde ayrı bir gözcü bulunmadığını ifade etti. Evciman, telsizde karşı geminin "iskeleye al" çağrısı üzerine radarda hedefi gördüğünü, çıplak gözle fenerleri görmediğini aktardı. ECDIS ekranında AIS görünmediğini; radarda ise karşı geminin izdüşümünü takip ettiğini söyledi.

Evciman manevra ayrıntısını anlatarak, gemiyi ilk etapta yaklaşık 5 derece iskeleye aldığını, daha sonra telsizde tekrarlanan uyarı üzerine yaklaşık 9 derece keskin iskele manevrası yaptığını; bu durumla aralarında yaklaşık 700–800 metre olan mesafenin kısa sürede 500 metreye düştüğünü ifade etti. Evciman, karşı geminin birden sancağını alıp rotasını kendi gemisinin üzerine çevirdiğini, telsizle uyarıda bulunduğunu ancak mesafenin azaldığını, ardından çarpışmanın meydana geldiğini anlattı. Çarpışma anında gemiyi hızla sağa çeviren ikinci kaptan Barış Hazar'ın yaklaşık 20 saniye içinde müdahale ettiğini, çarpışmadan sonra yaklaşık 10–15 dakika sonra Sektör Marmara'ya bilgi verildiğini belirtti.

Evciman da bilirkişi raporundaki tespitleri reddettiğini, kazanın karşı geminin rotasını üzerlerine çevirmesinden kaynaklandığını söyledi ve yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek serbest bırakılma talep etti.

Soruşturmanın seyri ve hukuki durum:

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde her iki kaptan da görevde olmadıkları hususunu, karşı geminin AIS'inin kapalı olduğunu ve gözcü eksikliğinin kaptanın takdirinde olduğunu vurguladı. Savunmalarda çarpışmanın diğer geminin manevrasıyla gerçekleştiği öne sürülürken, sulh ceza hakimliği iki kaptanı tutukladı; soruşturma ve bilirkişi raporları hukuki sürecin belirleyici unsurları olmaya devam edecek.

Silivri Gemi kazasında tutuklanan kaptanların hakimlik ifadeleri ortaya çıktı