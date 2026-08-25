Dört gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız Mezitli'de bulundu

Olayın gelişimi:

22 Ağustos tarihinde evden ayrılan 15 yaşındaki S.U., babasını ziyarete gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra ailesiyle iletişim kuramadı. Aile durumu polis ekiplerine bildirdi ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü arama çalışması başlattı.

polisin çalışması:

Güvenlik kameraları kayıtları ve saha incelemeleriyle yapılan takipte, S.U.'nun son olarak merkez Mezitli ilçesinde görüldüğü tespit edildi. Ekipler çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı ve kısa sürede çocuğa ulaştı.

koruma ve yönlendirme:

Bulunan S.U. polis tarafından koruma altına alındı ve durumu ailesine bildirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, gerekli işlemler ve yönlendirmeler için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

MERSİN'DE 4 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 15 YAŞINDAKİ S.U., POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU MEZİTLİ İLÇESİNDE BULUNDU.