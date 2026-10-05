Dörtyol'da polis heimlich manevrasıyla nefes yolunu açtı

Olay anı ve müdahale:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde görevli polis ekiplerinin yanına motosikletle gelen bir vatandaş, nefes almakta güçlük çektiğini belirterek yardım istedi.

Durumu değerlendiren ekipler, kişinin yemek borusuna bir parça yemek kaçtığını tespit ederek derhal müdahale etti. Polisler, uyguladıkları Heimlich manevrası ile tıkalı hava yolunu açmayı başardı.

Müdahalenin etkisi:

Polisin müdahalesiyle şahıs kısa sürede rahat nefes almaya başladı ve genel durumunda iyileşme gözlendi.

Görüntü kaydı:

Müdahale anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda polislerin hızlı ve soğukkanlı davranışı ile olayın kısa sürede sonuçlanması dikkat çekti.

HATAY’DA POLİSİN, BOĞAZINA YEMEK KAÇAN VATANDAŞA HEİMLİCH MANEVRASIYLA MÜDAHALE ETTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.