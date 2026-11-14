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Dörtyol'da sahadan din hizmeti raporu: koordinasyon ve eğitim öncelikleri öne çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Saha Buluşmaları 2026 programı Dörtyol'da yapıldı; ilçe temsilcileri sahadaki din hizmetleri, eğitim ve koordinasyonu ele aldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 01:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Dörtyol'da sahadan din hizmeti raporu: koordinasyon ve eğitim öncelikleri öne çıktı

Dörtyol'da saha buluşmaları 2026 değerlendirmesi:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Saha Buluşmaları 2026 programı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirildi. Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Gülhiman Hekimoğlu ve Diyanet İşleri Uzmanı Davut Aldemir ile il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı. Katılımcılar, merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri olarak sahadaki uygulamaları ve hizmet kalitesini mercek altına aldı.

Gündem: sahada hizmet, koordinasyon ve eğitim:

Toplantıda öncelikli olarak din hizmetlerinin sahadaki yansımaları, kurumsal koordinasyon ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışma başlıkları ele alındı. Din görevlilerinin talep ve beklentileri dinlenirken, çeşitli hizmet alanlarına ilişkin sunumlar yapıldı. Heyet, saha geribildirimi temelinde eğitim programlarının ve iletişim kanallarının güçlendirilmesine vurgu yaptı; uygulamadaki ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde karşılıklı değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Uygulama örneği ve ilçe değerlendirmeleri:

Program kapsamında heyet, Nazife Yurtlu 4-6 Yaş Kur’an Kursu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi. Kursun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet ederek uygulamadaki eğitim yaklaşımını yerinde gözlemledi. Ziyaretin ardından bir değerlendirme toplantısı düzenlendi; toplantıya Belen, Arsuz, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin ilçe müftüleri katıldı ve ilçelerde yürütülen din hizmetleri, sahadan gelen ihtiyaçlar ile çözüm odaklı öneriler masaya yatırıldı.

Program, merkez ve taşra arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve yerel düzeydeki hizmetlerin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesi yönünde somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Heyetin çalışmaları, sahadan gelen veriler ışığında planlama ve uygulama süreçlerine yön verme amacı taşıyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “SAHA BULUŞMALARI 2026” PROGRAMI DÖRTYOL’DA...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “SAHA BULUŞMALARI 2026” PROGRAMI DÖRTYOL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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