Yaralı karaca Bartın Epçiler'de köylülerin müdahalesiyle tedaviye gönderildi

Epçiler köyünde bulunan karaca:

Bartın'ın Epçiler köyü meydanında ayaklarından yaralı halde bir karaca yavrusu bulundu. Köy sakinleri, hayvanın etrafa sığındığını görüp yiyecek ve su vererek durumuna müdahale etti. Olay, köyde kısa sürede dikkat çekti ve yetkililere haber verildi.

Köylülerin müdahalesi ve ekiplerin çalışması:

Köylülerin bildirimini takiben Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgeye ulaştı ve karacaya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı yavru, taşıma için hazırlandı ve tıbbi muayene ile tedavisi için sevk edilmek üzere ekipler tarafından teslim alındı.

Yaralanmanın olası nedenleri ve ilk bulgular:

Yetkililerce yapılan incelemede hayvanda saçma veya kurşun izine rastlanmadı. Uzman değerlendirmesinde yaralanmanın sebebi kesinleşmemiş olmakla birlikte, çakal gibi bir yabani hayvan saldırısı veya bir kanaldan atlama sırasında oluşan travma ihtimalleri üzerinde duruldu. Yaralı karaca, ileri tedavi için Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

Köy sakinlerinin zamanında müdahalesi sayesinde hayvanın ekiplerin kontrolüne hızlı şekilde ulaştığı belirtildi; tedavi sürecinin ardından karacanın durumu hakkında bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

BARTIN'IN EPÇİLER KÖYÜ'NDE YARALI BİR KARACA YAVRUSU BULUNDU. KÖY MEYDANINA SIĞINAN YAVRU, EKİPLER TARAFINDAN TEDAVİ EDİLMEK İÇİN ALINIRKEN, AYAKLARINDAKİ YARANIN SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ.