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Güngören'de pencereden geçemeyen zanlı yaklaşık 3 metre yüksekte asılı kaldı

Güngören'de bekçiyi görünce bir dairenin penceresinden içeri girmeye çalışan zanlı pencerede sıkışıp yaklaşık 3 metre yüksekte asılı kaldı; itfaiye kurtardı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güngören'de pencereden geçemeyen zanlı yaklaşık 3 metre yüksekte asılı kaldı

olay yeri ve ilk müdahale

Olay, İstanbul'un Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın yanına gelen bir kişi, çevredeki bekçiyi fark edince tırmanarak bir dairenin penceresinden içeri girmeye çalıştı. Pencereden geçemeyen zanlı, yaklaşık 3 metre yükseklikte pencerede sıkışarak havada asılı kaldı.

çevredekilerin ihbarı ve kurtarma çalışması

Sahnede bulunan vatandaşlar durumu kısa sürede polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile sıkışan zanlı kurtarılarak polis ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından şüpheli hakkında işlem başlatıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

görüntüler ve olayın yansımaları

Olay anı, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde zanlının pencerede asılı kaldığı anlar net şekilde görülüyor. Olay, apartman güvenliği ve zorlayıcı yöntemlerle giriş girişimlerinin risklerine dair somut bir örnek oluşturdu; yetkililer benzer vakalarda derhal polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

GÜNGÖREN’DE BİR DAİREYE PENCEREDEN HIRSIZLIK AMACIYLA GİRMEYE ŞAHIS ASILI KALDI. ŞÜPHELİ ŞAHIS...

GÜNGÖREN’DE BİR DAİREYE PENCEREDEN HIRSIZLIK AMACIYLA GİRMEYE ŞAHIS ASILI KALDI. ŞÜPHELİ ŞAHIS İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI. HIRSIZIN HAVADA ASILI KALDIĞI O ANLAR SANİYE SANİYE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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