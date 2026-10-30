Dörtyol'da Vergi Usul Kanunu suçundan aranan iki hükümlü tutuklandı

Dörtyol'da iki hükümlü tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında S.O. ve Y.Y.'yi Dörtyol'da gözaltına aldı.
Soruşturma ve yakalama:
Yakalama işlemlerinin gerekçesi, her iki şüpheli hakkında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası olarak açıklandı. Emniyet, aranan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
Adli süreç:
Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece haklarında tutuklama kararı verilen hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
DÖRTYOL’DA HAKLARINDA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
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