Diyarbakır'dan yatırım dosyası bütçe sürecine taşındı: sekiz bakanlığa ortak talepler

raporun kapsamı ve iletildiği merciler:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından hazırlanan 40 sayfalık yatırım dosyası, bütçe görüşmeleri öncesinde ilgili mercilere sunuldu. Dosya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Diyarbakır milletvekilleri ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev yapan partilerin başkan yardımcılarına iletildi.

Rapor, kentin ekonomik kalkınması, altyapı eksiklikleri ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini bir araya getiriyor. İçerik; sanayi, tarım, sınır ticareti, ulaşım, kentsel dönüşüm, sağlık ve gençlik altyapısı gibi alanlarda somut proje ve talepleri kapsıyor.

öncelikli projeler ve sektörel talepler:

Dosyada iki ana başlık öne çıkıyor: Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ile Uluslararası Fuar ve Kongre Alanı. Bu iki yatırım, sanayi yatırımlarının geliştirilmesi ve Diyarbakır’ın uluslararası organizasyonları ağırlama kapasitesinin artırılması hedefleriyle raporda vurgulandı.

Rapor, bütçe süreçlerinde gündeme taşınması amaçlanan talepleri sekiz bakanlık düzeyinde sıralıyor: Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği.

Ticaret ekseninde, sınır ticaretinin güçlendirilmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması için dört başlık öne çıktı: Nusaybin Sınır Kapısı, Irak ve Suriye ile olan sınır kapılarının açılması, Dicle İhracatçılar Birliği kurulması ve Cizre‑Silopi hattının Stratejik Serbest Bölge olarak değerlendirilmesi talepleri raporda yer aldı.

ulaşım, tarım, sağlık ve kentsel dönüşüm talepleri:

Ulaştırma alanında kentin hem şehir içi hem de şehirlerarası bağlantılarını güçlendirecek talepler sıralandı: hızlı tren, Diyarbakır güneybatı çevre yolu, kent içi hafif raylı sistem, uluslararası uçuşların artırılması, Diyarbakır‑Silvan yolu ve ilçe çevre yolları, Şanlıurfa‑Diyarbakır‑Van otoyolu gibi yatırımlar öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca kavşak düzenlemeleri, otopark ve ulaşım entegrasyonu talepleri de ifade edildi.

Tarımsal üretim ve sulama başlıklarında dosya; Kralkızı‑Dicle pompaj sulaması GES Projesi bağlantı kapasitesi, Batman Sol Sahil Sulama Projesi, GAP sulama kanalları tamamlanana dek enerji desteğinin sürdürülmesi, besi hayvancılığının desteklenmesi ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin kredi borçlarının yapılandırılması gibi somut talepleri içeriyor. Hevsel Bahçeleri ile ilgili düzenlemeler ve hayvan bakım merkezinin Hayvan Hastanesine dönüşümü de raporda yer aldı.

Sağlık alanında özellikle uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, tedavi erişimi ve rehabilitasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi talebi vurgulandı. Gençlik ve spor altyapısında ise Diyarbakır Stadyumu kapasite artırımı, gençlik merkezleri ve yeni spor tesisleri öne çıkan maddeler arasında bulunuyor.

Kent yaşamı ve güvenliğine ilişkin taleplerde ise Deprem Güvenliği ve Dirençli Kent Projesi, kentsel dönüşüm, imar planlaması, teleferik projesi, hurda araçlarla ilgili mevzuat sorunları ve sıfır atık uygulamalarına yönelik düzenlemeler masaya kondu.

bölgesel planlama çağrısı:

Rapor, bölgesel kalkınmanın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması için Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Bölge Master Planı hazırlanmasını öneriyor. Bu planlama sürecine valilikler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin katılması; çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Bölge Ofisleri aracılığıyla koordine edilmesi talep ediliyor.

Hazırlayan kurumlar, dosyanın bütçe görüşmeleri sırasında ilgili bakanlıklar ve karar vericiler tarafından değerlendirilmesini ve yatırımların önceliklendirilerek uygulamaya geçirilmesini hedefliyor.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SUR BELEDİYESİNİN HAZIRLADIĞI RAPOR, DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ İLE TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA GÖREV YAPAN PARTİLERİN BAŞKAN YARDIMCILARINA İLETİLDİ. DOSYADA SANAYİDEN TARIMA, ULAŞIMDAN KENTSEL DÖNÜŞÜME KADAR KENTİN ÖNCELİKLİ YATIRIM TALEPLERİ SIRALANDI.