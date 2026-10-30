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Yatağan son Kore gazisini uğurladı

Yatağan’ın son Kore gazisi Hasan Arkan, 29 Ekim’de 97 yaşında vefat etti; Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Zeytinköy Mezarlığı’na defnedildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yatağan son Kore gazisini uğurladı

Yatağan’da son Kore gazisi yaşamını yitirdi

Muğla’nın Yatağan ilçesinin son Kore gazisi Hasan Arkan, 29 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde, yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde 97 yaşında hayatını kaybetti. Arkan, ilçe merkezine bağlı Turgut Mahallesi’nde yaşıyordu.

cenaze töreni ve uğurlama:

Gazinin cenazesi, ikindi namazını müteakip Turgut Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Garnizon Komutanlığınca düzenlenen törende protokol üyelerinin katılımıyla uğurlandı. Törenin ardından Arkan, Zeytinköy Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ilçe için bir dönemin kapanışı:

Hasan Arkanın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vefat etmesi ilçede dikkat çekti; Arkan, Yatağan’ın Kore gazileri arasındaki son isim olarak anılıyordu. Yerel yetkililer ve protokol üyeleri törene katılarak ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Haber: Habib Özen (İHA)

YATAĞAN’DA KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ

YATAĞAN’DA KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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