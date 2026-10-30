Dolar 49,9464 +0,07%
Euro 55,9259 +0,26%
Bist 10.952,28 -1,91%
Altın Gram 6.383,91 -1,39%
EUR/USD 1,1194 +0,12%
Brent Petrol 113,45 +2,39%
--°

Üniversiteliler Akbaş Köyü'nde Cumhuriyet mirasını kitapla buluşturdu

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, 103. yıl etkinliğinde Akbaş Köyü tarihî okulunda 'Cumhuriyet için oku' programıyla köylülerle birlikte kitap okudu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Üniversiteliler Akbaş Köyü'nde Cumhuriyet mirasını kitapla buluşturdu

Etkinlik ve amaç:

Balıkesir Üniversitesi Kütüphane Topluluğu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yılına denk gelen etkinlik çerçevesinde 'Cumhuriyet İçin Oku!' temasını Akbaş Köyü'nde hayata geçirdi. Üniversite öğrencileri, tarihî Akbaş Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek burada sembolik bir okuma gerçekleştirdi ve katılımcılara okulun kuruluşu ile Cumhuriyet dönemindeki eğitimin önemi hakkında bilgi aktardı.

Tarihi okulun hikâyesi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım'ın 8 Şubat 1923 tarihinde Akbaş Köyü'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yapımına karar verilen ve 1929'da eğitim öğretime başlayan yapı, bugün Akbaş Köyü Etnografya Galerisi olarak hizmet veriyor. Öğrenciler, okulun kuruluş öyküsünü dinleyerek dönemin eğitim seferberliği içindeki yerini yerinde gördü.

Toplumla buluşma ve destek:

Etkinlik yalnızca bir okuma faaliyeti olmaktan öte, köy kahvesinde gerçekleşen sohbetlerle farklı kuşakları buluşturan bir buluşmaya dönüştü. Üniversiteliler ve köy sakinleri arasında gerçekleşen samimi görüşmeler, kültürel belleğin yaşatılmasına katkı sundu. Program, Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden ve Kütüphane Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Okan Koç rehberliğinde yürütüldü; etkinliğe İvrindi Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile İvrindi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de destek verdi.

Bu tür etkinlikler, üniversite ile kırsal toplum arasındaki bağları güçlendirmenin yanı sıra Cumhuriyet'in eğitim mirasını canlı tutmayı hedefliyor. 'Cumhuriyet İçin Oku!' temalı ziyaret, hem sembolik bir anlama sahip oldu hem de yerel halk ile gençler arasında kalıcı bir etkileşim zemini yarattı.

ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER TARİHİ AKBAŞ İLKOKULUNDA KİTAP OKUDULAR

ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER TARİHİ AKBAŞ İLKOKULUNDA KİTAP OKUDULAR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rus edebiyatının unutulmuş romanı 200 yıl sonra türkçede: İvan Vıjigin 'Soylu So...
images

Turgutlu kırmızı-beyaza büründü: cumhuriyet 103. yıl coşkusu Işın Karaca ile taç...
images

Esenyurt'ta Türk müziğiyle cumhuriyet coşkusu salonu doldurdu
images

Bulanık'tan bakanlığa: MSB daire başkanı Hakan Yaşar öğrencilerle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ATSO'da yeni dönem: tek renk ve çözüm odaklı yönetim

Efeler’de ikinci bahar başladı: 55 yaş üstüne kapsamlı öğrenme ve sosyal yaşam desteği

Ankara buluşması sonrası Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a COP31 çağrısı

hekimlik meslek yasası taslağı Ersin Tatar’a sunuldu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek