Üniversiteliler Akbaş Köyü'nde Cumhuriyet mirasını kitapla buluşturdu

Etkinlik ve amaç:

Balıkesir Üniversitesi Kütüphane Topluluğu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yılına denk gelen etkinlik çerçevesinde 'Cumhuriyet İçin Oku!' temasını Akbaş Köyü'nde hayata geçirdi. Üniversite öğrencileri, tarihî Akbaş Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek burada sembolik bir okuma gerçekleştirdi ve katılımcılara okulun kuruluşu ile Cumhuriyet dönemindeki eğitimin önemi hakkında bilgi aktardı.

Tarihi okulun hikâyesi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım'ın 8 Şubat 1923 tarihinde Akbaş Köyü'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yapımına karar verilen ve 1929'da eğitim öğretime başlayan yapı, bugün Akbaş Köyü Etnografya Galerisi olarak hizmet veriyor. Öğrenciler, okulun kuruluş öyküsünü dinleyerek dönemin eğitim seferberliği içindeki yerini yerinde gördü.

Toplumla buluşma ve destek:

Etkinlik yalnızca bir okuma faaliyeti olmaktan öte, köy kahvesinde gerçekleşen sohbetlerle farklı kuşakları buluşturan bir buluşmaya dönüştü. Üniversiteliler ve köy sakinleri arasında gerçekleşen samimi görüşmeler, kültürel belleğin yaşatılmasına katkı sundu. Program, Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden ve Kütüphane Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Okan Koç rehberliğinde yürütüldü; etkinliğe İvrindi Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile İvrindi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de destek verdi.

Bu tür etkinlikler, üniversite ile kırsal toplum arasındaki bağları güçlendirmenin yanı sıra Cumhuriyet'in eğitim mirasını canlı tutmayı hedefliyor. 'Cumhuriyet İçin Oku!' temalı ziyaret, hem sembolik bir anlama sahip oldu hem de yerel halk ile gençler arasında kalıcı bir etkileşim zemini yarattı.

ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER TARİHİ AKBAŞ İLKOKULUNDA KİTAP OKUDULAR