Dorukhan büyükışık soruşturmasında ara karar: 13 sanık tutuksuz yargılanacak

duruşma süreci:

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması, sanıklar, Dorukhan'ın ailesi ve avukatların katılımıyla yapıldı; basın mensupları salona alınmadı. Duruşma yaklaşık 20 saat sürdü, sanık ve vekillerin savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanmasının ardından ertesi sabah saat 07.30'da ara kararını açıkladı.

ara kararın içeriği:

Mahkeme, tanıklar B.T. ve Y.A.'nın bir sonraki celsede dinlenebilmesi için zorla getirilmesine karar verdi. Dosyada HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi için dosyanın kül halinde üç kişilik uzman bilirkişi heyetine teslim edilerek rapor hazırlanmasına hükmedildi.

tahliyeler ve adli tedbirler:

Ara karar kapsamında, mahkeme heyeti sanıklardan 13'ünün tahliyesine karar verdi. Sağlık durumu, yaş ve delil durumları dikkate alınarak Ali Gülbaşı ve Hulusu Aras ayrı ayrı tahliye edildi. Diğer tahliyeler ise tutuklulukta geçirilen süre gözetilerek verildi; tahliyesi kararlaştırılanlar arasında Atakan Kaçar, Cevdet Akay, Deniz Asıcı, Gökhan Aydoğmuş, Hasan Ardıç, İbrahim Kazmacı, Musa Erikçi, Onur Alp Saraç, Veli Şenol, Yiğit Aykurt yer aldı.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, Veli Şenol için ayrıca ev hapsi adli kontrol tedbiri getirildi. Sanık Duygu Öztürk Özkan hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri kaldırıldı; ancak yurt dışına çıkış yasağı devam ettirildi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması ve tanık dinlemeleri için 18 Aralık tarihine ertelendi.

BABA EMEKLİ TÜMGENERAL ETHEM BÜYÜKIŞIK (SOLDA), ÖLDÜRÜLEN OĞLU DORUKHAN BÜYÜKIŞIK (SAĞDA)