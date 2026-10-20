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Orgeneral Metin Tokel'den Düzce valiliğine nezaket ziyareti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Düzce Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Orgeneral Metin Tokel'den Düzce valiliğine nezaket ziyareti

Orgeneral Metin Tokel Düzce Valiliğinde

DÜZCE (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Düzce Valisi Mehmet Makas'ı nezaket amacıyla ziyaret etti. Ziyaret, Düzce Valiliği makamında gerçekleşti ve Tokel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

ziyaretin seyri:

Orgeneral Tokel, Valilikteki görüşme sırasında Vali Makas ile bir araya geldi. Resmî protokol çerçevesinde gerçekleşen ziyarette iki taraf, karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerini paylaştı; Vali Mehmet Makas, Tokel'e nazik ziyareti için teşekkür etti.

görüşmenin anlamı ve sonrasında:

Bu tür nezaket ziyaretleri, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve karşılıklı nezaketin pekiştirilmesi bakımından önem taşıyor. Ziyaret, resmi tören ve geleneksel protokol unsurları çerçevesinde tamamlandı ve herhangi bir ek açıklama yapılmadı.

Resmî kayıtlarda yer alan imza ve görüşme notları, Düzce Valiliği bünyesindeki protokol kayıtlarına geçti.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL METİN TOKEL, DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS’A NEZAKET ZİYARETİNDE...

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL METİN TOKEL, DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS’A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU. ZİYARETTE VALİLİK ŞEREF DEFTERİ’Nİ İMZALAYAN TOKEL, VALİ MAKAS İLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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