Düzce'de pediatri sempozyumu öncesi destek ve iyi dilek buluşması

Düzce'de akademisyen buluşması:

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek PUADER Düzce Pediatri Sempozyumu öncesinde akademisyenler, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Toplantı, sempozyum hazırlıklarının ve iş birliğinin görüşüldüğü samimi bir ortamda gerçekleşti.

Başkanın mesajı:

Görüşmede Dr. Faruk Özlü, akademisyenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Özlü, etkinliğin kent ve akademi için taşıdığı öneme dikkat çekti ve katılımcılara iyi dileklerini iletti.

sosyal medya duyurusu:

Başkan Özlü, toplantıya ilişkin paylaşımı sosyal medya hesabından yaparak akademisyenlere teşekkür etti ve etkinliğin hayırlı olmasını diledi. Bu duyuru, sempozyum öncesi yerel yönetim ile akademik çevre arasındaki koordinasyonun altını çizdi.

Toplantı, sempozyum hazırlıklarının son aşamalarında karşılıklı beklentilerin netleştirilmesi ve organizasyonun sorunsuz ilerlemesi adına önem taşıyor. Akademisyenlerin ve yerel yönetimin ortak çalışması, PUADER Düzce Pediatri Sempozyumunun hedeflenen verimlilikte geçmesine katkı sağlayacak.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENECEK PUADER DÜZCE PEDİATRİ SEMPOZYUMU ÖNCESİNDE AKADEMİSYENLER, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’YÜ ZİYARET ETTİ.