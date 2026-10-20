Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,7180 +0,24%
Bist 11.487,95 +0,51%
Altın Gram 6.595,65 -0,53%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,97 +1,30%
--°

Düzce'de pediatri sempozyumu öncesi destek ve iyi dilek buluşması

PUADER Düzce Pediatri Sempozyumu öncesi akademisyenler, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile buluştu; Özlü etkinlik için başarı diledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de pediatri sempozyumu öncesi destek ve iyi dilek buluşması

Düzce'de akademisyen buluşması:

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek PUADER Düzce Pediatri Sempozyumu öncesinde akademisyenler, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Toplantı, sempozyum hazırlıklarının ve iş birliğinin görüşüldüğü samimi bir ortamda gerçekleşti.

Başkanın mesajı:

Görüşmede Dr. Faruk Özlü, akademisyenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Özlü, etkinliğin kent ve akademi için taşıdığı öneme dikkat çekti ve katılımcılara iyi dileklerini iletti.

sosyal medya duyurusu:

Başkan Özlü, toplantıya ilişkin paylaşımı sosyal medya hesabından yaparak akademisyenlere teşekkür etti ve etkinliğin hayırlı olmasını diledi. Bu duyuru, sempozyum öncesi yerel yönetim ile akademik çevre arasındaki koordinasyonun altını çizdi.

Toplantı, sempozyum hazırlıklarının son aşamalarında karşılıklı beklentilerin netleştirilmesi ve organizasyonun sorunsuz ilerlemesi adına önem taşıyor. Akademisyenlerin ve yerel yönetimin ortak çalışması, PUADER Düzce Pediatri Sempozyumunun hedeflenen verimlilikte geçmesine katkı sağlayacak.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENECEK PUADER DÜZCE PEDİATRİ SEMPOZYUMU ÖNCESİNDE AKADEMİSYENLER...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENECEK PUADER DÜZCE PEDİATRİ SEMPOZYUMU ÖNCESİNDE AKADEMİSYENLER, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’YÜ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anne ölümlerine karşı ilde ortak seferberlik
images

Adıyaman adliyesinde koruyucu aile eğitimiyle farkındalık artırıldı
images

Havza'da kayıt vurgusu: çiftçilere ÇKS, TARSİM ve ürün beyanı eğitimi
images

Yıkımın gölgesinde Güngören'de 78 yaşındaki kadının tedirgin bekleyişi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ters yolda ısrar eden avukata 13 bin TL ceza

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

Suça sürüklenen çocuklar için 'Sensiz Olmaz' projesi değerlendirmesi yapıldı

Salihli'nin genç satranç başarıları kaymakamla paylaşıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi