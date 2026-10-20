Les Ferdinand: beşiktaş taraftarlarının desteği takım için eşsiz bir güç

Les Ferdinand'ın değerlendirmesi

Beşiktaş ve Premier League tarihinin tanınmış golcülerinden Les Ferdinand, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçı öncesinde İhlas Haber Ajansı'na önemli değerlendirmelerde bulundu. Ferdinand, Türkiye'deki futbol deneyimlerini ve Beşiktaş taraftarlarının takıma sağladığı değeri öne çıkarırken, Avrupa Ligi'nin yeni formatının getirdiği rekabet ortamına da dikkat çekti.

taraftar desteğinin önemi:

Ferdinand, kariyerinin Türkiye'deki en özel deneyimlerinden birini yaşadığını belirterek Beşiktaş taraftarlarını övdü. Antrenman sahasından maçlara kadar taraftarların sürekli orada olduğunu vurgulayan eski forvet, Beşiktaş taraftarlarının takıma verdiği desteği ‘eşsiz’ olarak nitelendirdi. Ferdinand sözlerini şu ifadelerle aktardı: 'Beşiktaş Stadyumu gibi stadyumlara gittiğinizde, ortamın baskılı olacağını bilirsiniz. Taraftarların takıma verdiği destek inanılmaz. Beşiktaş taraftarları için her zaman ‘En büyük Beşiktaş, başka büyük yok’.' Bu vurgu, stadyum atmosferinin oyuncular ve rakipler üzerindeki psikolojik etkisini de öne çıkarıyor.

maç ve taktik değerlendirmesi:

Avrupa Ligi'nin yeni formatının taktiksel esneklik sunduğunu söyleyen Ferdinand, bu durumun teknik direktörlere bazı oyuncuları dinlendirme ve rotasyon yapma imkanı verdiğini belirtti: 'Zor bir maç olacak ve yeni format sayesinde birkaç oyuncuyu dinlendirip birkaçını da sahaya sürme fırsatları var.' Crystal Palace'ın sezona iyi başlayamadığını, kadroda yaz döneminde değişiklikler olduğunu ve bu nedenle maçın ilginç geçebileceğini ifade etti.

Maçın temkinli geçmesini beklediğini söyleyen Ferdinand, ilk golün önemine vurgu yaptı: 'İlk golü atan takım, bence maçı da kazanacaktır.' Kadrolarda milli takım dönüşleri ve sakatlıklar nedeniyle belirsizlikler olduğunu belirtti ve bu etkenlerin maç ritmini etkileyebileceğini ekledi.

teknik direktör ve stadyum baskısı:

Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage'in İstanbul'daki baskılı atmosferi göz önünde bulunduracağını düşündüğünü söyleyen Ferdinand, teknik adamın temkinli bir oyun planı tercih edebileceğini ifade etti. Buna karşın Beşiktaş Stadyumu'nu 'gitmek istediğiniz ve kendinizi kanıtlamak istediğiniz yer' olarak nitelendirdi ve oyuncuların böyle bir atmosferi kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

forvetler ve oyuncu değerlendirmesi:

Ferdinand, Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic ile Crystal Palace santrforu Jean-Philippe Mateta'yı kıyasladı. Her iki ismi de güçlü forvetler olarak tanımlayan eski golcü, Mateta'nın geçen sezon gösterdiği performansa rağmen taraftarlarla ilişkisini tam anlamıyla güçlendiremediğini söyledi ve Mateta'nın yeniden gol atarak güven kazanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Sarr'ın yeni sözleşme haberleriyle moral bulabileceğini ifade etti. Vlahovic için ise 'çok özel bir oyuncu' tanımını kullandı ve geceyi izlemeyi ilginç bulduğunu ekledi.

süper lig'in çekiciliği:

Ferdinand, Süper Lig'in yabancı oyuncular için giderek daha cazip hale geldiğini söyledi. Ligde daha fazla yabancı oyuncunun yer almak istediğini, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin isimlerinin oynayanlar tarafından hedef gösterildiğini aktardı. Özellikle geçen sezon sonunda Mohamed Salah’ın Trabzonspor’a transfer olmasıyla ligin çekiciliğinin arttığını vurguladı ve bu gelişmenin oyuncuların Türkiye'yi bir seçenek olarak görmesine katkı sağladığını belirtti.

Genel olarak Türk futbolunun teknik seviyesinde ve dengesinde bir ilerleme gözlemlediğini söyleyen Ferdinand, Premier Lig ile Süper Lig arasındaki farklılıklara değindi: eskiden İngiliz futbolunun daha agresif, Türk futbolunun daha teknik olduğunu düşünürken şimdi iki lig arasında daha dengeli bir seviyenin oluştuğunu belirtti. Ferdinand, Süper Lig'de Premier Lig'de kendini kanıtlayabilecek üç, dört, hatta beş takım olabileceğini düşündüğünü ekledi.

Konuşmasını Beşiktaş taraftarlarına bir mesajla tamamlayan Ferdinand, Türkiye'de bulunmaktan ve lig maçlarını izlemekten büyük keyif aldığını söyledi: 'Beşiktaş taraftarları için her zaman ‘En büyük Beşiktaş, başka büyük yok’tur.' Bu sözler, hem kişisel bağlılığını hem de Türkiye futboluna duyduğu saygıyı özetliyor.

BEŞİKTAŞ’IN ESKİ FUTBOLCUSU LES FERDİNAND (SAĞ), SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARIN TAKIMA VERDİĞİ DESTEĞİ ‘EŞSİZ’ OLARAK NİTELENDİRDİ.