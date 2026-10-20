Yaban arıları Sivas tezgahlarını mesken tutunca esnaf satış kaybı yaşıyor

Sivas'ta yaban arılarının artışı kent yaşamını etkiliyor

Sivas kent merkezi ve ilçelerinde bu yıl yaban arılarında gözle görülür bir artış yaşandı. Yaz aylarında yoğun olarak görülen arılar, sonbaharda havalar soğumaya başlamasına rağmen tezgahta satılan meşrubat ve tatlı meyvelerin bulunduğu ortamlarda kalabalık hâlde tespit ediliyor. Ağaçlık ve bitkinin yoğun olduğu alanlarda da sıkça rastlanan bu durum vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

esnafın şikayeti:

En çok etkilenen grup hal esnafı oldu. Esnaf, müşterilerin arılar nedeniyle tezgâha yaklaşamadığını, satışların düştüğünü ve ürünleri kapalı koliden vermek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Hal esnafı Mehmet Gözütok konuyu şöyle özetledi: "Arılar son yıllarda en çok bu sene görüldü, şu an baş edemiyoruz. Havalar soğuyunca gidiyorlar ısınınca tekrar tezgahlara geliyorlar. Müşterileri engelliyor tezgahta ki ürün satılamıyor. Tezgahta ki üründen isteyenlere üzerinde arılar olduğu için içeriden kapalı koliden ürün veriyoruz. Arıların böyle çok olması büyüklerimizin dediklerine göre kış ayı zorlu, sert geçecek anlamına geliyor. Geçen sene çok az arı varken bu sene sayıları çok fazla".

uzman değerlendirmesi:

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise arı sayısındaki artışı doğanın işleyişine bağlayarak, bunun olumlu bir gösterge olduğunu vurguladı. Gelen şikâyetler üzerine konuyu incelediklerini ve ilgili kurumlarla istişare halinde olduklarını belirten Çetindağ, "Yaban arısı ve bal arısı baktığımız zaman doğamız için çok faydalı hayvanlar. Bu sene aldığımız bilgilere göre Sivas’ta yaban arılarının çoğalması yağışların bol olmasından kaynaklanıyor. Aslında bu durum güzel bir şey arıların artması doğanın çalıştığını gösteriyor" dedi.

Çetindağ ayrıca arıların bitkilerin tozlanmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Arılar zararlı hayvanlar değildir. Özellikle bitkilerin tozlanmasında ve sonbaharda açılan çiçeklerin tozlanmasında faydası olan hayvanlar. Aslında yaban arıları tarımımıza faydalı olan doğa için pozitif etkisi olan hayvanlardır" ifadesini kullandı. Yapılan görüşmelerde uzmanların, sonbaharda yaban arılarının sistemin çalışma akışını artırdığı değerlendirmesine yer verildiğini aktardı.

Bu tablo yerel ekonominin bazı kesimlerinde rahatsızlık yaratırken, aynı zamanda biyolojik çeşitlilik ve bitki tozlaşması açısından olumlu karşılanıyor. Yetkililer, artışın nedenlerinin takibi ve esnafın yaşadığı sıkıntılara yönelik çözüm üretme çalışmalarını sürdürüyor.

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