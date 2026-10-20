Sorgun aşevleri hem öğrenci hem yaşlıların sofrasına dokunuyor

sorgun’da aşevi hizmeti kapsamı:

Sorgun Belediyesi, ilçede bulunan Nihat Orhan Gül Aşevi dahil olmak üzere iki ayrı noktada hizmet sunuyor. Karşıyaka Mahallesi ve Aydınlıkevler Mahallesinde konumlanan aşevleri, özellikle okul bölgelerine yakın noktalara tercih edilerek planlandı. Belediye, 300nn üzerinde yaşlı ile binlerce öğrenci için her gün ücretsiz sıcak yemek sağlıyor.

günlük hazırlık ve dağıtım süreci:

Günün erken saatlerinde başlayan mesaiyle aşevlerinde menüye uygun malzemeler hazırlanıp, günlük üç çeşit olarak özenle pişiriliyor. Hazırlanan yemekler kaplara konularak önce evlerinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlılara kapılarına kadar teslim ediliyor; aynı zamanda öğrenciler öğle aralarında aşevinde hazırlanan sıcak yemek hizmetinden ücretsiz faydalanıyor.

Aşevinde aşçı olan Yasemin Do1fançay uygulamayı şu sözlerle anlattı: "Burada öğrencilerimizin yanı sıra yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine günlük 300 eve günlük 3 çeşit sıcak yemek gönderiyoruz".

Hizmetten yararlananlardan 95 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Aygün de uzun süredir bu hizmetten faydalandığını belirterek, "Gelen yemeklerden çok memnunuz. Kaliteli yemekler geliyor. Bizi memnun ediyor, sağ olsunlar. Bizim gibi yaşlıları düşündükleri için Allah yokluklarını vermesin" dedi.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci aşevleriyle ilgili bilgi vererek, "Sorgun Belediyesi olarak iki tane aşevimizde hizmet veriyoruz. Bir tanesi Karşıyaka Mahallesinde diğeri de Aydınlıkevler Mahallesinde. Özellikle bunların yeri seçilirken okul bölgelerine yakın noktaları seçmeyi tercih ettik. Her iki mahallemizde bulunan aşevlerimizden de hem yaşlılarımıza hem de okulda öğrenim gören öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz. Şu anda 300n üzerinde yaşlıya ve binlerce öğrencimize de aşevinden yemek vermeyi sürdürüyoruz. Bu da bizim için bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin tamamına sesleniyorum: Durumu iyi olsun olmasın hiç önemli değil, aşevimizden faydalanabilirler" şeklinde konuştu.

YOZGAT’TA SORGUN BELEDİYESİ AŞEVİNDE YAPILAN YEMEKLERLE ÖĞRENCİLER ÖĞLE ARASINDA ÜCRETSİZ YEMEK İMKANI BULUYOR.